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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قلبت السوشيال ميديا | ماذا فعلت مروة عبد المنعم على تيك توك

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

دائما ما تحرص الفنانة مروة عبد المنعم فى التواصل مع جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات القصيرة التيك توك، وهو ما فعلته منذ قليل بطرح فيديو لها على أنغام أغنية محمد رمضان الأخيرة مصباح علاء الدين.

وظهرت مروة خلال الفيديو وهي تقوم بوضع ميك أب كامل على وجهها وهو ما أثار دهشة رواد صفحتها الذين أعلنوا إعجابهم الشديد باللوك الذى ظهرت به فى الفيديو، مؤكدين على أنها أكثر جمالًا بالشعر القصير.

 

تفاصيل الفيديو

الفيديو حقق ما يقرب من 100 ألف حالة إعجاب والكثير من التعليقات الإيجابية على هذا اللوك الجديد، وهو ما جعلها تقوم بدورها وتنشر فيديوهات أخرى بنفس اللوك.

 

آخر أعمال مروة عبد المنعم 

وقدمت مروة عبد المنعم مؤخرا مسرحية  "رابونزل" هو عرض راقص غنائي عائلي، من بطولة النجمة مروة عبد المنعم، ومن إخراج المخرج محسن رزق، وهو يعتبر ثاني عروض "بيانولا شو" بعد عرض مسرحية "الجميلة والوحش" والذي حقق نجاحاً كبيراً، ويعتبر جزءا من مجموعة من المسرحيات ستقدمها شركة "سي سينما" للمسرح العائلي.

 

 وتدور القصة حول زوج وزوجة يعيشان في مكان بعيد في غابة تعيش فيها ساحرة شريرة وفي أحد الأيام جلست الزوجة في شُرفة المنزل، ونظرت إلى حديقة الساحرة الشريرة، ورأت فيها أطيب أصناف الثمار، وتمنّت لو أنها تتذوق منها، وبعد فترة ولدت الزوجة طفلة جميلة جدًا، وفرح الزوجان بها وأطلقوا عليها اسم ربانزل، وكانت ربانزل أجمل من جميع الأطفال.

مروة عبد المنعم الفنانة مروة عبد المنعم التيك توك فيديو مروة عبد المنعم

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