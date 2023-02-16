حجازي وحامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام الاتفاق في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق، في الجولة السابعة عشرة لبطولة دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي”.

تشكيل اتحاد جدة

وشهد تشكيل اتحاد جدة تواجد الثنائي المحترف أحمد حجازي وطارق حامد كأساسيين.

وضم تشكيل اتحاد جدة كلا من:

في حراسة المرمى: مارسيل جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مهند الشنقيطي - زكريا هوساوي

خط الوسط: طارق حامد - إيجور كورنادو - برونو هنريكي

خط الهجوم: عبدالعزيز البيشي - هيلدر كوستا - رومارينيو

وتُقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق الاتفاق.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة.