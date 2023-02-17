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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف .. طريقة عمل المكرونة بالجبنة

صدى البلد

تعد المكرونة هي أفضل الاكلات التي يمكن تقديمها دون تكلفة ولذلك نقدم لكي طريقة عمل المكرونة بالجبنة 
المقادير:

4 اكواب حليب
نصف كوب دقيق
نصف ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود
250 جراماً جبنة شيدر مقطع مكعبات صغيرة
مكرونة عبوة صغيرة الحجم

طريقة التحضير

1- اخلطي الحليب والدقيق في قدر حتى يذوب المزيج ثم سخني القدر على نار متوسطة مع الاستمرار بالتحريك حتى يصبح الخليط كثيفا لمدة 15 دقيقة ثم أزيليه عن النار.

2. أضيفي الماسترد والجبن المكعبات والملح والفلفل وحركي حتى تتمازج المكونات.

3. اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة وصفيها.

4. ضعي المكرونة في طبق الفرن ووزعي فوقها خليط الحليب والجبن وأدخليها الفرن لمدة 10 دقائق ثم قدميها ساخنة.

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