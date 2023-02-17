ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج ؟

قد يلجأ الكثير الي تناول أجنحة الدجاج بعد غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدجاج ولكن المذهل أن اجنحة الدجاج تباع بالرأس.

وقد أكد الدكتور جميل القدسي اخصائي للتغذية أن مخ الدجاج له تأثير كبير على الانسان

وقال: لا أحد يعلم ماذا يفعل أكل مخ الدجاج فى عقل الانسان، ستذهل بالفوائد العظيمة للدماغ البشري.



وتابع القدسي: “سيغذيه بالعناصر الموجودة في مخ الدجاجة وهي تشبه كثيرا العناصر الموجودة في مخ الإنسان، وسيتحسن مخ الإنسان بمقدار نقص العناصر التي يحتاجها ، وإذا لم يكن فيه أي نقص للعناصر لن يتحسن أبدا ولن يحدث أكثر من هذا”.