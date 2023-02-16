وكيل صحة الشرقية يشارك في الدورة التدريبية لإدارة المخاطر والأزمات

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان،تم المشاركة في الدورة التدريبية عن إدارة المخاطر، وإدارة الأزمات، والتي تنظمها منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع قطاعي الطب العلاجي، والطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق سميراميس إنتركونتيننتال بالقاهرة، خلال يومي الأربعاء والخميس، في حضور الدكتور رئيس قطاع الطب العلاجي، ورئيس قطاع الطب الوقائي، ووكلاء الوزارة بالمحافظات.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه ناقش الدكتور حازم الفيل خلال اليوم الأول موضوعات متعلقة بكيفية التعامل مع الأزمات والمخاطر وإدارتها، التعريف بها، وتأثير هذه المخاطر علي الواقع العملي في كل مديرية من مديريات الشئون الصحية، مع تحديد وتقييم وترتيب الأولويات للمخاطر بغرض التقليل منها، وكيفية تجنب ذلك من خلال الإجراءات الوقائية، واستخدام أساليب إدارية مبتكرة وسريعة.