مفيش تخفيف لـ الأحمال| الكهرباء: لدينا 19 ألف ميجاوات احتياطي

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن البلاد كانت تعانى من عجز كبير فى الكهرباء، فى عام 2008، والبلاد كانت تعانى من عجز بنسبة 20% .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن مصر تحولت من دولة بها عجز بالكهرباء، لـ دولة بها فائض فى الكهرباء.

ولفت إلى أن استهلاك البلاد فى الشتاء أقل من الصيف، وأن الاحتياطي الآن بين 18 لـ 19 ألف ميجا وات، وأن البلاد لا تنقطع بها الكهرباء.

مفيش تخفيف لـ الأحمال

وأشار إلى أن الدولة أصبح لديها الإمكانيات فى تنوع مصادر الطاقة معلقًا" مفيش تخفيف لـ الأحمال، وأن جميع المواطنين أصبح لديهم وعي، بـ الحفاظ على الكهرباء، وهناك ترشيد لـ الاستهلاك، وأن العداد مسبوق الدفع جعل الجميع يقلل الاستهلاك، لآن المواطن يعلم ما يستهلكه".



