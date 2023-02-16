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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد أدبي: إنشاء المطابع سبق المدارس والتعليم في مصر

صدى البلد

قال الدكتور شوكت المصري، الناقد الأدبي، إن إنشاء المطابع في مصر سبق إنشاء المدارس، وفكرتها تعود للثقافة الفرنسية، لافتا إلى أن المطبعة دخلت مصر مرتين الأولى مع الاحتلال البريطاني والثانية مع عهد محمد علي.

 

وأضاف الدكتور شوكت المصري، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المطابع تأثرت كثيراً لمدة 40 عاما بعد حكم محمد علي لتستعيد رونقها 1875، موضحا أنه في عهد عباس الأول أهملت المطابع ولم يكن مقتنع بفكرة المطابع وأغلق المدارس أيضاً.

 

وأوضح شوكت المصري، أن الطباعة كانت بها نقاط مضيئة من خلال نجاح العمال المصريين في صناعة الحروف بجودة أعلى من المصانع الإيطالية وكانت تعيش فترة أطول منها، كما أن البعثات الخارجية برأسه رفاعة الطهطاوي عادت ب70 مُترجما، وترجموا ما يقارب 2000 كتاب في خلال عامين.

https://www.youtube.com/live/ZbqyTyS1o0M?feature=share

حديث القاهرة إبراهيم عيسى القاهرة والناس التعليم فى مصر البعثات الخارجية الاحتلال البريطاني

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