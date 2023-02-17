محافظ السويس والقيادات الأمنية والتنفيذية والأهالي يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج

حضر اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس مساء أمس الخميس الأحتفال الذي أقامته محافظة السويس بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد بدر بمنطقة بورتوفيق بحي السويس بحضور اللواء وليد نصار ممثلا عن قائد الجيش الثالث الميداني واللواء محمد صفار نائب مدير أمن السويس ممثلا عن مدير الأمن والوزير المفوض الشيخ خالد بن علي الشمراني القنصل العام للمملكة العربية السعودية بمحافظة السويس.



وحضر الاحتفال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد



كما حضر الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس والعميد أحمد موسي المستشار العسكري للمحافظة والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الاوقاف وأهالي السويس.



وبدأ الحفل بآيات من القران الكريم للقارئ الشيخ عبد العال فوزي ، ثم كلمة الشيخ محمود سعيد امام المسجد الكبيرحول الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد (ص) وفضل أحياء هذه الليلة الطيبة .



وتحدث الشيخ محمود سعيد عن كيف تم الإسراء بسيدنا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والعروج به إلى السماوات العلى ، قائلا ان المحنة التي مر بها سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم عند موت عمه أبو طالب، وموت زوجته السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها ، فبعد المحن تأتى المنح وبعد الشدائد جاء الفرج من عند الله عز وجل وهي معجزة الاسراء والمعراج .

وأختتم الأحتفال الشيخ عبد العال فوزي بتواشيح واناشيد دينية عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ومعجزة الاسراء والمعراج.



وأدى المحافظ والقيادات واهالي السويس صلاة العشاء بمسجد بدر، ثم تبادل المحافظ والحضور من القيادات وأبناء السويس التهاني بهذه المناسبة العطرة .



كما حضر الأحتفالية كلا من النائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي عضوا مجلس النواب والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة عضوا مجلس الشيوخ ورؤساء الأحياء والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ورجال مديرية الاوقاف بالسويس.