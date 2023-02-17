محمد رمضان ينشر فيديو بصحبة بشري وبوسي شلبي عبر انستجرام

نشر الفنان محمد رمضان متابعيه فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر في الفيديو الفنانة بشري والإعلاميه بوسي شلبي من خلال فعاليات مهرجان الاقصر السينمائي المقام تحت شعار "السينما خلودالزمان"

وقالت الفنان بشري أنا بحب في محمد انه متواضع جدا مع الجمهور وانه بيقف يتصور مع الناس وانه مجامل جدا ودي من الصفات اللي انا بقدرها فيه.

وأكدت بوسي قائلة في الفيديو ايضا، محمد رمضان عنده انسانيات عالية جدا وبعيدا عن الموهبة اللي عنده وعن نجاحاته وأعماله إنماعنده تاتش يقدر النجوم الكبار، يقدر الجمهور اللي صانعه.

https://www.instagram.com/reel/CovVxdPIiUb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

وعلق الفنان محمد رمضان:"كلام جميل من اتنين بحبهم بشري وبوسي شلبي"

مهرجان الاقصر للسينما

دائما تلتقي الحضارة بالفن، لذا تحتضن مدينة الأقصر المصرية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي أطلق علىاسمها، حيث يأتي المهرجان بمشاركة حوالي 33 من صناع السينما يمثلون مختلف الدول الأفريقية، مما رأوا أن هذاالمهرجان يعمل على الارتقاء بالسينما الأفريقية عبر مناقشة التحديات التي تواجه تلك الصناعة الهامة.

ولأنها ضيف شرف المهرجان في دورته الحالية، أقيم معرض يجمع أفيشات لبعض الأفلام من السينما السنغالية، وماشهدته من تطور خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أفيشات السينما المصرية ومراحل تطورها الزمني.

ملف التراث السينمائي الأفريقي

المشاركون في المهرجان حرصوا على مناقشة ملف التراث السينمائي الأفريقي وطالبوا بضرورة إيجاد آليات للحفاظعليه، حيث يلعب المهرجان دورا كبيرا في السينما الأفريقية من أجل إثراء الحالة الفنية في القارة السمراء، حيث إن وجودممثلين من 31 دولة أفريقية تحت سقف واحد سيكون له أثر كبير في زيادة التعاون بين الدول الأفريقية فنيا.



