عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان ينشر فيديو بصحبة بشري وبوسي شلبي عبر انستجرام

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان متابعيه فيديو  جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر في الفيديو الفنانة بشري والإعلاميه بوسي شلبي من خلال فعاليات مهرجان الاقصر السينمائي المقام تحت شعار "السينما خلودالزمان"

وقالت الفنان بشري أنا بحب في محمد انه متواضع جدا مع الجمهور وانه بيقف يتصور مع الناس وانه مجامل جدا ودي من الصفات اللي انا بقدرها فيه.

وأكدت بوسي قائلة في الفيديو ايضا،  محمد رمضان عنده انسانيات عالية جدا وبعيدا عن الموهبة اللي عنده وعن نجاحاته وأعماله إنماعنده تاتش يقدر النجوم الكبار، يقدر الجمهور اللي صانعه.

https://www.instagram.com/reel/CovVxdPIiUb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

وعلق الفنان محمد رمضان:"كلام جميل من اتنين بحبهم بشري وبوسي شلبي"

 

مهرجان الاقصر للسينما

 

دائما تلتقي الحضارة بالفن، لذا تحتضن مدينة الأقصر المصرية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي أطلق علىاسمها، حيث يأتي المهرجان بمشاركة حوالي 33 من صناع السينما يمثلون مختلف الدول الأفريقية، مما رأوا أن هذاالمهرجان يعمل على الارتقاء بالسينما الأفريقية عبر مناقشة التحديات التي تواجه تلك الصناعة الهامة.

ولأنها ضيف شرف المهرجان في دورته الحالية، أقيم معرض يجمع أفيشات لبعض الأفلام من السينما السنغالية، وماشهدته من تطور خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أفيشات السينما المصرية ومراحل تطورها الزمني.

 ملف التراث السينمائي الأفريقي

المشاركون في المهرجان حرصوا على مناقشة ملف التراث السينمائي الأفريقي وطالبوا بضرورة إيجاد آليات للحفاظعليه، حيث يلعب المهرجان دورا كبيرا في السينما الأفريقية من أجل إثراء الحالة الفنية في القارة السمراء، حيث إن وجودممثلين من 31 دولة أفريقية تحت سقف واحد سيكون له أثر كبير في زيادة التعاون بين الدول الأفريقية فنيا.


 

محمد رمضان بشري بوسي شلبي الأقصر مهرجان مهرجان الأقصر السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مراهقة.. الجمهور يصدم ابنة شيرين بهذا الطلب ورد فعل غير متوقع منها

الزراعة: اتفاق ثلاثي لتوفير كميات كبيرة من الدواجن قبل شهر رمضان

متوجعوش دماغنا.. تغريدة صادمة للاعب الزمالك السابق عن قرار الفيفا بشأن قيد الصفقات

فلوس الخليج وعمالقة أوروبا.. تفاصيل العروض المغرية لضم نجمي الأهلي

ترشيحاتنا

تفاصيل انطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته العاشرة .. صور

سيناتور أمريكي: لا تراجع عن دعم أوكرانيا

اوعى ترجع |شوبير يحسم الجدل بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

انتو السبب في ضياع القندوسي وعطية|مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

لم يتأثر مبنى واحد.. سر بلدة تركية صمدت بوجه الزلزال المدمر

مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. 3 علامات تكشف اللانشون المصنوع بفضلات الفئران

ورقة منسية بخط دافنشي تكشف توصله للجاذبية الأرضية قبل أينشتاين بـ 400 عاما

تحذير هام .. حلوى شهيرة تدمر جسم الأطفال وتسبب السرطان

هكذا احتفل كريم بنزيما بعيد الحب مع حبيباته الثلاثة

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ