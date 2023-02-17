بعد أنباء خطوبتها.. إطلالة تضع رضوى الشربيني في مأزق| شاهد

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشرت بعض الأنباء حول خطوبتها ولكنها نفت هذا الخبر.

تعتبر رضوى الشربيني من المشاهير اللاتي تثير الجدل، حيث تصدرت خلال الأسبوع الماضي مؤشر البحث جوجل أيضا بسبب إحدى الإطلالات التي ظهرت بها.

ظهرت رضوى الشربيني في الصور مرتدية بنطلون جلد أسود مع سويت شيرت جينز مطبوع ما منحها إطلالة غريبة وأثارت الجدل على السوشيال ميديا، ما دفعها لغلق التعليقات على الصور.

انتعلت رضوى الشربيني حذاء رياضيا مسطحا باللون الأسود، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.