عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.. بعثة منتخب الكونغو تصل الإسماعيلية

مراسم الاستقبال
مراسم الاستقبال

أعلنت اللجنة المشرفة على تنظيم مجموعة الإسماعيلية، ببطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة برئاسة محمد شيحة، حالة الطواريء القصوى استعدادًا للحدث القاري المصغر الذي يقام في الفترة من 19 فبراير الحالي وحتى 12مارس المقبل، بوجود أربع منتخبات الكونغو وأوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

تكثيف الجهود لضبط شريكة مستريحة الإسماعيلية بعد الحكم عليها غيابي

     
منتخب الكونغو وصل في الصباح الباكر

وصلت في الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة،  بعثة منتخب جنوب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم، لمحافظة الإسماعيلية، وتضم 36 فردًا يتقدمهم ريبواس اريستيد وزير الرياضة، وينيندجي سيلستبن رئيس الاتحاد، وفادا كندي رئيس البعثة،  ونجاتو سيبا سشن مديرًا فنيًا،  وواجولي ريتشارد مدرب عام، وشيماء يانيك مدرب لحراس المرمى، فضلًا عن 26 لاعبًا للانتظام داخل معسكر مغلق بأحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وكان في استقبالهم فريق من اللجنة المنظمة لمجموعة الإسماعيلية، تحت إشراف رئيسها محمد شيحة بالورود وفرقة التنورة وموسيقى السمسيمة تفاعل معها الضيوف بشكل لافت للنظر.

أشاد فادا كندي رئيس بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية، بحفاوة الإستقبال التي وجدت أثناء القدوم من بلاده سواء بمطار القاهرة الدولي أو عند وصولهم للإسماعيلية، لافتًا النظر أن مصر تمتلك الريادة علي الصعيد القاري في تنظيم البطولات والخروج بها دومًا في أفضل صورها.


وقال "كندي" إن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الكونغولي حرصا مرافقة البعثة للشد من أزر أفرادها لتحقيق نتائج إيجابية والتطلع للمنافسة على كأس البطولة.

وأضاف "كندي" أن باقي منتخبات المجموعة الثانية أوغندا وإفريقيا الوسطي وجنوب السودان نحن نعمل لهم حساب ونعتبرهم منافسين لنا للتأهل للدور الثاني للبطولة القارية المصغرة.

مباريات منتخب الكونغو الديمقراطية 
في الدور التمهيدي لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مجموعة الإسماعيلية

منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مع نظيره جنوب السودان يوم الاثنين 20 فبراير الحالي الساعة السابعة مساء بإستاد هيئة قناة السويس الجديد.

منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يواجه نظيره أوغندا يوم الخميس23 فبراير الحالي الساعة السابعة مساء بإستاد هيئة قناة السويس الجديد.

منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ونظيره إفريقيا الوسطى يوم الأحد 26 فبراير الحالي الساعة السابعة مساء بإستاد هيئة قناة السويس الجديد.

مباريات الدور الثاني:
  
يصعد الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة فضلًا عن أفضل منتخبين في المجموعات.
                                       
منتخب الكونغو يتدرب اليوم الجمعة

طالب المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية أداء مرانه الأول اليوم الجمعة، وسلم اللجنة المنظمة لمجموعة الإسماعيلية جدول يفيد مواعيد المران لتجهيز الملاعب.

معلومات

تأسس اتحاد الكرة بجمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1919وانضم لعضوية الاتحاد الدولي 1962 والافريقي لكرة القدم عام 1963.

 

الكبار شاركوا في كأس العالم عام 1974

شارك منتخب الكونغو الديمقراطية للكبار في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1974وخرج من الأدوار التمهيدية، وحصل على كأس الأمم الأفريقية مرتين الأولى 1968 تحت مسمى كونغو كينشاسا والثانية 1974باسم منتخب زائير.

IMG-20230217-WA0008
IMG-20230217-WA0008
IMG-20230217-WA0014
IMG-20230217-WA0014
IMG-20230217-WA0011
IMG-20230217-WA0011
IMG-20230217-WA0017
IMG-20230217-WA0017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء التصوير.. تفاصيل

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

القلق يدفع الذهب لثالث انخفاض أسبوعي

ليلة الإسراء والمعراج.. أزهريون: أعظم آيات جبر الخواطر والتسرية عن العباد

المشرحة المسكونة.. القصة الكاملة لسقوط التيك توكر ابن الباشا بسبب فيديو مرعب

حافلة الزمالك تصل ستاد شهداء بنينا لمواجهة المريخ السوداني

5 شروط للتمتع بحوافز قانون تمويل المشروعات الاستثمارية.. تعرف عليها

القباج تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لعام 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخرف الجبهي الصدغي.. معلومات صادمة عن مرض بروس ويليس

بفستان لامع.. درة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان لافت.. ريهام عبدالغفور تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد| شاهد

خطابات بخط يد الأميرة ديانا تكشف ما كتبته لصديقها المسلم طارق

فيديو

بعد فضيحة رشوة التحكيم.. هل يهبط برشلونة إلى الدرجة الثانية؟.. فيديوجراف

تفاصيل حالة الطقس| تعرف على موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

ارتفاع الذهب عالميا وهذا سعر الدولار بالبنوك| تفاصيل.. فيديو

شاميو شهير يدمر الشعر ويؤثر على الخصوبة.. تعرف عليه|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ