عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الجهود لضبط شريكة مستريحة الإسماعيلية بعد الحكم عليها غيابي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قضت محكمة مستأنف الإسماعيلية في القضية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠٢٣ جنح ثان بتأييد الحكم بحبس مستريحة الإسماعيلية  "هبة" سنة مع النفاذ وشريكتها "مريم" هاربة " بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

استعدادًا لأمم إفريقيا للشباب.. "شيحة" يستقبل وفدا رفيعا من كاف لتفقد مجموعة الإسماعيلية | صور

وأكدت أوراق القضية أن المتهمتين قامتا بالاستيلاء علي مبالغ كبيرة بهدف تشغيلها في اعمال التجارة علي ان يتحصل اصحاب الأموال علي أرباح ولكنهما " فص ملح وداب" بعد ان استوليا  علي حوالي ٣ ملايين جنيه.


وكانت قاعة محكمة الإسماعيلية قد شهدت حضور عدد كبير من الضحايا لمتابعة جلسة المحاكمة    وتقدموا بـ 23 بلاغاً جديداً ضد المستريحة وشريكتها الهاربة.

وتنتظر المتهمتان أحكاماً جديدة ستصدر ضدهما في قضايا نصب وشيكات بدون رصيد.

تعود أوراق القضية إلي نجاح المقدم تامر الطحاوى رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث قسم ثاني، من ضبط المتهمة “هبة” ربة منزل، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عقب قيامها بالاستيلاء على اكثر من ٣ مليون جنيه من عدة أشخاص من محافظة الإسماعيلية، بزعم توظيفها في التجارة  مع خالتها وبيع الملابس والتليفونات التي تستوردها من الصين ووعدتهم بالحصول علي أرباح كبيرة.

 
كما جاري  تكثيف الجهود  للقبض علي شريكة المتهمة.

ترجع أحداث القضية، عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ثان الإسماعيلية ، يفيد بورود عدة بلاغات ضد المدعوة (هبه ) ٢٤ عامًا، ربة منزل – وتقيم دائرة المركز بتضررهم منها لأستيلائها على أموال بعض المواطنين بغرض تشغيلها في التجارة وإعطائهم أرباحا كبيرة ولكنها لم تفي بوعودها.

وزير الداخلية الاسماعيلية مساعد وزير الداخلية مستريحة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء التصوير.. تفاصيل

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

موضوعات متعلقة

تخصصت في تزوير عقود الأراضي ..عصابة تواجه عقوبة السجن المشدد 10 سنوات

القبض على عصابة تخصصت في تزوير عقود أراضي المواطنين وبيعها لآخرين

دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. وسبب تسميته.. ردد أفضل الأدعية المستجابة

سفوط مستريحي الموبايلات بعد استيلائهم على 29 مليون جنيه

صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»

دار الإفتاء: ابتعد عن اكتناز المال ووضعه تحت البلاطة واستثمره في البنوك

مستريح الفاكهة.. ضبط شخص نصب على المواطنين في الإسماعيلية

رجل وزوجته ينصبان على مواطنين فى 5 ملايين جنية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

القلق يدفع الذهب لثالث انخفاض أسبوعي

ليلة الإسراء والمعراج.. أزهريون: أعظم آيات جبر الخواطر والتسرية عن العباد

المشرحة المسكونة.. القصة الكاملة لسقوط التيك توكر ابن الباشا بسبب فيديو مرعب

حافلة الزمالك تصل ستاد شهداء بنينا لمواجهة المريخ السوداني

5 شروط للتمتع بحوافز قانون تمويل المشروعات الاستثمارية.. تعرف عليها

القباج تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لعام 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخرف الجبهي الصدغي.. معلومات صادمة عن مرض بروس ويليس

بفستان لامع.. درة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان لافت.. ريهام عبدالغفور تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد| شاهد

خطابات بخط يد الأميرة ديانا تكشف ما كتبته لصديقها المسلم طارق

فيديو

بعد فضيحة رشوة التحكيم.. هل يهبط برشلونة إلى الدرجة الثانية؟.. فيديوجراف

تفاصيل حالة الطقس| تعرف على موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

ارتفاع الذهب عالميا وهذا سعر الدولار بالبنوك| تفاصيل.. فيديو

شاميو شهير يدمر الشعر ويؤثر على الخصوبة.. تعرف عليه|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ