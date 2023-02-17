تكثيف الجهود لضبط شريكة مستريحة الإسماعيلية بعد الحكم عليها غيابي

قضت محكمة مستأنف الإسماعيلية في القضية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠٢٣ جنح ثان بتأييد الحكم بحبس مستريحة الإسماعيلية "هبة" سنة مع النفاذ وشريكتها "مريم" هاربة " بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وأكدت أوراق القضية أن المتهمتين قامتا بالاستيلاء علي مبالغ كبيرة بهدف تشغيلها في اعمال التجارة علي ان يتحصل اصحاب الأموال علي أرباح ولكنهما " فص ملح وداب" بعد ان استوليا علي حوالي ٣ ملايين جنيه.



وكانت قاعة محكمة الإسماعيلية قد شهدت حضور عدد كبير من الضحايا لمتابعة جلسة المحاكمة وتقدموا بـ 23 بلاغاً جديداً ضد المستريحة وشريكتها الهاربة.

وتنتظر المتهمتان أحكاماً جديدة ستصدر ضدهما في قضايا نصب وشيكات بدون رصيد.

تعود أوراق القضية إلي نجاح المقدم تامر الطحاوى رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث قسم ثاني، من ضبط المتهمة “هبة” ربة منزل، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عقب قيامها بالاستيلاء على اكثر من ٣ مليون جنيه من عدة أشخاص من محافظة الإسماعيلية، بزعم توظيفها في التجارة مع خالتها وبيع الملابس والتليفونات التي تستوردها من الصين ووعدتهم بالحصول علي أرباح كبيرة.



كما جاري تكثيف الجهود للقبض علي شريكة المتهمة.

ترجع أحداث القضية، عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ثان الإسماعيلية ، يفيد بورود عدة بلاغات ضد المدعوة (هبه ) ٢٤ عامًا، ربة منزل – وتقيم دائرة المركز بتضررهم منها لأستيلائها على أموال بعض المواطنين بغرض تشغيلها في التجارة وإعطائهم أرباحا كبيرة ولكنها لم تفي بوعودها.