سفير مصر بالسودان يحضر المران الختامي للأهلي استعدادا لمواجهة الهلال

حرص السفير هاني صلاح، سفير مصر في السودان، على حضور المران الختامي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء الذي يستضيف مباراة الغد أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما حضر المران وفد من السفارة يضم كلا من: المستشار ريم الدهشان، والمستشار نور الدين البنا، والمستشار رضوى خليل، والمستشار عثمان مجدي.

ويعقد مارسيل كولر، المدير للفريق، محاضرة فنية مساء اليوم مع اللاعبين؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال.

ويواصل المدير الفني الحديث مع لاعبيه عن خطة اللعب التي استقر عليها، في ضوء مشاهدته لمباريات الهلال السوداني الأخيرة، والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي قد وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء أمس.

