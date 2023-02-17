تفاصيل الجلسة السرية بين كولر ولاعبي الأهلي قبل لقاء الهلال السوداني

كشف إسلام محمد الناقد الرياضي، تفاصيل الجلسة السرية بين لاعبي النادي الأهلي ومدرب الفريق الكابتن كولر قبل لقاء نادي الهلال السوداني في بطولة أمم أفريقيا.



وأضاف إسلام محمد، في تصريحات تليفزيونية، أن لاعبي النادي الأهلي يدخلون اللقاء بمعنويات عالية وخاصة أنه الأهلي رابع أندية العالم في الترتيب الدولي، متابعا أن كولر ابلغ اللاعبين أن مباراة الهلال هو بداية عودة الفريق لبطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي لا يذهب للسودان من أجل التعادل



وتابع إسلام محمد الناقد الرياضي، أن النادي الاهلي لا يذهب للسودان من أجل التعادل، ولكن من أجل تحقيق الفوز، مستدركا أن الكابتن كولر أبلغ اللاعبين أنه من لا يستطيع الذهاب للسودان ولديه ثقة في الفوز لا يذهب.

وأكمل إسلام محمد الناقد الرياضي، أن مباراة الأهلي والهلال السوداني تقام بدون جمهور، لافتا إلى أن يجب تحقيق البطولة من أجل اللعب في بطولة كأس العالم للأندية آخر العام، في المملكة العربية السعودية.





