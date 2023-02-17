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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم يهنئ متابعي صفحته الشخصية بـ ذكرى الإسراء والمعراج

رضا حجازي
رضا حجازي

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة تهنئة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمتابعيه بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج 

وقال وزير التربية والتعليم : يطيب لي أن أتقدم  بخالص التهانى القلبية ، لجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والتى شرّف فيها المولى عز وجل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء من المسجد الحرام الي المسجد الأقصى ومنه عرج به إلي السماوات العلا ليريه من آياته الكبرى، في رحلة ربانية دلت لنا على حب الخالق جل شأنه لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم . 

 

منشور وزير التعليم

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ادعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية،  بكل ما نصبو إليه من رخاء وأمن واستقرار

واستكمل وزير التربية والتعليم تهنئته قائلا : ادعو الله ان يديم على قيادتنا السياسية المزيد من التوفيق ويكلل خطاها دائماً بالنجاح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية بما فيها من خير للوطن والمواطنين. وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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