السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لـ2023

واصل السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت متابعته الميدانية ، لمشروعات الخطة خلال زيارته " اليوم الجمعة" لمركز ومدينة ببا ، والتي رافقه خلالها : الأستاذ محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ، الأستاذ مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ومسئولى الوحدة المحلية والتخطيط وبعض التنفيذيين بالإدارات المعنية بالوحدة المحلية

ياتي ذلك في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،بالمتابعة المستمرة ، لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من بعض المشروعات والوضع الإجمالي للمشروعات المدرجة بالخطة، في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وناقش السكرتير العام الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الجاري تنفيذها ، والمدرجة بالخطة، في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، حيث تم استعراض إجمالي الاعتمادات والمنصرف منها والمتبقي، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية التي وفرتها الدولة، لتحسين مستوى الخدمات والمرافق، والذي ينعكس بالإيجاب على مستوى وجودة حياة المواطنين.

من جهته أوضح رئيس المدينة أن الخطة تشمل إعادة رصف شارع المستشفى ، وبعض الشوارع المتفرعة منه ، وشارعي الري والسنترال بأطوال 2.4كم،بجانب رصف شارع التحرير بطول 2كم،فضلاً عن متابعة موقف توريد أدوات ومعدات الإنارة وعمل الحوائط الساندة والتكاسي على ترعة الإبراهيمية بمدخل المدينة ، وعمل عمرات جسيمة لبعض سيارات الكهرباء وشراء حاويات وصناديق قمامة واستكمال المبنى الإداري داخل سور مجلس المدينة وغيرها من المشروعات.

حيث أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم " بأهمية تواجد مسئولي شركات المرافق أثناء عمليات الحفر بالمشروعات الإنشائية، لمراعاة خريطة شبكة الغاز، بالتوازي مع الاجتماعات الدورية لضمان المضي قدما في الأعمال، مع تكليف الإدارة العامة للتخطيط بديوان عام المحافظة بمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات أولا بأول ، لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية خلال المواعيد المقررة، ووفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها.

وعلى هامش الزيارة ، تابع السكرتير العام الحالة العامة للنظافة والإشغالات ، متفقدا سوق شارع التحرير بمدينة ببا ، وبعض الباكيات المقامة خلف قصر الثقافة ، موجها رئيس المدينة بإعداد مذكرة وافية بالوضع الحالي للباكيات ، وتحديد موقف شاغليها ، لضمان استغلالها بالشكل الأمثل واتخاذ ما يلزم حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.