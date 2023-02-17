وعدها بمقابلته.. أردوغان يتصل بفتاة صمدت 248 ساعة تحت الأنقاض

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر الهاتف مع ألينا أولمز البالغة من العمر 17 عامًا ، والتي تم انتشالها من تحت الأنقاض بعد 248 ساعة من الزلزال الذي ضرب كهرمان مرعش.

وقال لها أثناء المكالمة التي نقلتها وسائل إعلام تلفزيونية :"علمت من الأطباء أنك بخير، وقام بعضهم بزيارتك اليوم واطمأنوا علي صحتك، وسعدت للغاية عندما سمعت أنك بخير".

وأضاف الرئيس التركي:" ، إسمك جميل جدا يا ألينا، أدعو الله أن يساعدك، سنتواصل في اقرب فرصة، وسأجد الفرصة للقاء بك في أنقرة قريبا".

وأفادت صحيفة"يني شفق" التركية، امس الخميس، بقيام فرق البحث والإنقاذ بإنتشال فتاة تدعي ألينا أولمز تبلغ من العمر 17 عامًا من تحت الأنقاض.

وانتشلت فرق الإنقاذ الفتاة بعد قضائها 248 ساعة تحت الأنقاض منذ وقوع الزلزال، وأطلقت الصحف التركية علي الواقعة “المعجزة”.