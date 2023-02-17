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حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن ضحايا زلزال سوريا وتركيا المدمر والطفلة آية، والتي دخلت والدتها في المخاض بعد وقت قصير من تدمير منزل عائلتها في بلدة جينديريس بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا.

وتوفيت الأم بعد أن أنجبت آية ، التي كانت لا تزال متصلة بحبلها السري عندما عثر عليها رجال الإنقاذ.

وأظهرت لقطات مثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يحمل الرضيعة مغطاة بالغبار بعد انتشالها من بين الركام.

https://youtu.be/sh1zYs7XZoA

كما قُتل والد آية وأربعة من إخوتها وخالتها في الكارثة، لكن خليل السوادي ، قريبها من بعيد كان هناك عندما تم سحبها إلى بر الأمان، وأحضر الطفلة إلى مستشفى في عفرين.

وقال طبيب الأطفال الذي يعتني بها ، الدكتور هاني معروف ، إن آية وصلت "في حالة سيئة، وكانت تعاني من نتوءات وكدمات وكانت باردة وبالكاد تتنفس.

واستجابت الطفلة للعلاج وبحلول اليوم التالي استقرت حالتها. 

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