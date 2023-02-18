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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين روجا لبيع المخدرات عبر سناب شات

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "سناب شات".

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "سناب شات" بعد ان أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام شخصين بالترويج لبيع المواد المخدرة عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "سناب شات".

وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط القائمان على إدارة الصفحة وهما شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة وذلك حال إستقلالهما سيارة ملك الأول وبحيازتهما كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع  والسيارة لتسهيل تنقلاتهما ، وأقرا بقيامهما بإنشاء الصفحة بقصد عرض وترويج المواد المخدرة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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