لطلاب الفرقة الرابعة.. تفاصيل الاشتراك بورشة عمل مركز ابتكار جامعة عين شمس

ينظم مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ( ASU-iHub)، بالتعاون مع “Social Enterprise Academy” وسفارة النمسا بالقاهرة واحدة من أكثر ورش عمل مهنية واحترافية تحت عنوان “How to Start your Social Enterprise” وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٧ فبراير من الساعه الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً بمقر المركز.

يمكن الإشتراك في ورشة العمل لخريجى وطلبة جامعة عين شمس (في السنة الدراسية الأخيرة) وأصحاب الشركات الناشئة فقط. للتسجيل : https://forms.gle/T8rxkAYFk8KXy7SH6

وكان قد شارك عدد من منتخبات جامعة عين شمس بفعاليات بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال٥٠ فى عدد من الألعاب الرياضية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث أقيمت بطولة الخماسي الحديث باستاد القاهرة على مدار يومين و حصل منتخب جامعة عين شمس علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في الترتيب العام طالبات.

ويضم المنتخب الطالبة هيا محمد عبد الله بكلية التجارة و الطالبة مايا محمد عبد الله بكلية التجارة و الطالبة ياسمين حسام الدين كلية الحقوق.

كما شارك منتخب الجامعة في بطولة التايكوندو والتي أقيمت بجامعة حلوان على مدار ثلاثة أيام و حصلت الطالبة تقى شعبان على المركز الأول وزن فوق 73 وحصلت الطالبة ضحى ايهاب على المركز الثانى وزن فوق 73 وحصل الطالب يوسف السيد حمودة على المركز الثالث وزن 80 و حصلت الطالبة شهد احمد رضا على المركز ثالث مكرر ميدالية برونزية