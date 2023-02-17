الأحد.. آخر موعد لتقديم الالتماسات على نتائج طلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن آخر موعد لغلق باب الالتماسات على امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت كلية الآداب عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه تم فتح باب الالتماس حتي يوم الأحد الموافق 19 فبراير.

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أن نتائج الدراسات العليا لكلية الآداب ظهرت الآن عبر نظام الـ UMS.

‏https://ums.asu.edu.eg/

أوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية أن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية لم يتمكنوا من معرفة النتائج.

وناشد إدارة كلية الآداب جميع طلاب الدراسات العليا بمراجعة صفحاتهم الشخصية على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS لمعرفة نتائجهم للفصل الدراسى الأول ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ .

ونشرت كلية الآداب جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " جدول محاضرات كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني 2022/2023.

وأكدت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكلية أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء الفصل الدراسي الثاني، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب.

وأشارت عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى وجود العديد من الأنشطة الطلابية و اللقاءات القمية خلال الفصل الدراسى الثانى ، والتى تتزامن مع العملية الدراسية.

ووفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للعام الداسى 2022/2023 هو ان تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني للجامعات يوم السبت 11 فبراير 2023 وتستمر حتى الأول من يونيو 2023 لمدة 16 أسبوعا.

وتستمر الامتحانات على مدار شهر يونيو، وتبدأ إجازة انتهاء العام الدراسي 2022- 2023 مع بداية شهر يوليو.

والجدير بالذكر عقد مكتب جوائز جامعة عين شمس، اجتماعه التاسع والعشرين بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز مرموقة محلية وإقليمية وعالمية، وذلك بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

واستضاف الاجتماع الذي عُقد تحت إشراف كل من الدكتور إسلام حجازي، المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل، مدير البوابة الإلكترونية، والدكتور علاء عبد الحليم فرج، المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس وهم: الدكتور مكارم محمد أحمد الغمري ، أستاذ اللغة الروسية وعميد كلية الألسن الأسبق بجامعة عين شمس والحاصل على جائزة فيصل العالمية 1999 – جائزة عين شمس التقديرية 2009، والعديد من الجوائز والأوسمة، والدكتورة أمل عبد الفتاح عطوة شمس، أستاذ علم الاجتماع ورئيس مجلس قسم الفلسفة والاجتماع الأسبق - الحاصلة على جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي 2018.

وأشار كل منهما إلى أهمية الجوائز التى حصل كل منهما عليها وهي من الجوائز المرموقة، حيث أشارت الدكتورة مكارم الغمري إلى القيمة العالمية لجائزة فيصل والتى تسلمتها من ملك المملكة العربية السعودية، وأن عدد الفائزين بها حتى تاريخه يشمل 282 فائزا من 44 جنسية على مستوى العالم، وأنها جائزة تعتمد على الإبداع وعلى التميز العلمي في مجال الجائزة والموضوع المحدد لعام طرح الجائزة.