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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 : تحسن وضعك المالي

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص جذاب وساحر، يهتم بشكل كبير بمواجهة الظلم وينصر المظلومين، ويتفهم كل المواقف.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم السبت 18 فبراير 2023

يمكن للأشخاص الذين تقابلهم اليوم أن يكونوا لا يقدرون بثمن في حياتك المهنية، من المرجح أن تظهر فرص الاستثمار الإيجابية على الصعيد المالي، يجب أن يكون الآباء الذين يريدون وقتك واهتمامك أولوية، قد تشعر بتحسن قريبًا إذا كنت مريضًا لفترة من الوقت.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً

سيكون تجنب التعرض والوجبات السريعة أمرًا ضروريًا، حافظ على روتينك التدريبي لدرء المرض. 

برج الميزان اليوم مهنيا

إذا كنت ترغب في رفع معنويات مرؤوسيك فكل ما عليك فعله هو مدحهم قد يكافأ اتخاذ منظور طويل الأجل في مكان العمل بتقدير الأشخاص المؤثرين.

برج الميزان اليوم عاطفيا

يمكنك مفاجأة شريك حياتك بشيء لطيف ؛ الاستعداد لأمسية عاطفية. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

من المرجح أن يتم التوصل إلى صفقة تجارية مزدهرة، طالما استمروا في العمل الجاد ، يمكن لأفراد الميزان توقع تحسن وضعهم المالي.

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