أكبر حوت صديق للبيئة مصنوع من إطارات السيارات القديمة في الفيوم.. شاهد

نجح الفنان التشكيلى إبراهيم صلاح فى تصنيع وعمل تمثال ميدانى بطول 15 مترا على شكل حوت ما قبل التاريخ الذى تشتهر به منطقة وادى الحيتان بمحافظة الفيوم .

وبالفعل تم تصنيع التمثال فى 25 يوما، والذى كان من المفروض أن يستغرق 3 أشهر، إلا أن براعة الفنان التشكيلى إبراهيم صلاح، جعلته ينجح فى اختصار المدة المحددة لتصنيع وعمل الثمثال إلى 25 يوما.

وتم تصنيع التمثال من إطارات السيارات المستعملة والخردة لتكون رسالة خاصة للحفاظ على البيئة.

وبالفعل تم وضع التمثال فى مدخل محمية وادى الحيتان والريان، حيث افتتحه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، الذى أشاد بالتمثال وروعة الفنان إبراهيم صلاح، وبحضور الفنان التشكيلى العالمى محمد عبلة، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم.

وادى الحيتان هى منطقة للحفريات فى الشمال الغربى لمحمية وادى الريان يرجع عمرها إلى حوالي 4 ملايين عام، وهذه الحفريات لهياكل متحجرة لحيتان بدائية وأسنان سمك القرش وأصداف وغيرها من الحيوانات البحرية التى تعتبر متحفاً مفتوحاً، كما يوجد نبات الشورة متحجرا داخل صخور لينة.

وترجع أهمية وادى الحيتان إلى أنه بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض مثل الغزال الأبيض والغزال المصرى وثعلب الفنك وثعلب الرمل والذئب والطيور المهاجرة النادرة مثل صقر شاهين وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النسارى، وأنواع أخرى من الطيور المهاجرة مثل أنواع البط والسمان والتفلق وأنواع البلشون والعنز وغيرها، ومن النباتات البرية مثل: الأتل - الرطريط الأبيض - العاقول - السمار - الغاب - البوص - الغردق - الحلفا وغيرها.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) في اجتماع لجنة التراث العالم الذي استضافته مدينة دربن بجنوب أفريقيا في يوليو عام 2005، سجلت منطقة وادى الحيتان فى قائمة المحميات الطبيعية كأول موقع طبيعى مصرى كأول وسادس موقع عربي يتم تسجيله فى قائمة اليونسكو كتراث طبيعى عالمى باعتبارها تضم حفريات لنوع منقرض من الحيتان في الصحراء الغربية بمصر، الأمر الذى ساعد العلماء على معرفة مراحل تطور حياة هذا الكائن الثديي الذي تحول على مر السنين من كائن بري إلى كائن بحري.

وأثبتت الحفريات التى أجريت أن الحيتان كانت في المرحلة الأخيرة من التطور، أي قبل أن تتبدل أطرافها لتتمكن من العيش في المحيطات.

وقالت اليونسكو إن المنظقة تحتوى على أعداد كبيرة من الحيتان، وهي فريدة فى درجة جودتها.

وتتميز منطقة وادى الحيتان بنظام بيئى فريد من حيث وجود الأراضى الرطبة والتراكيب الجيولوجية والعيون المائية والحفريات النادرة، كما تتواجد مجموعة كبيرة من هياكل الحيتان يصل عددها إلى 406 هياكل، منها ‏205‏ هياكل عظمية كاملة ترجع إلى 40 مليون عام، بالإضافة إلى وجود الكثير من الحيوانات والأسماك الأخرى مثل:‏ القروش والأسماك العظمية وعروس البحر والدرافيل،‏ وتعد هذه المنطقة من أجمل بقاع العالم لوجود التلال الرملية الصغيرة والنتوءات الصخرية من الحجر الرملى ذات الأشكال المتنوعة التى أعطت للمنطقة هذه الأهمية العالمية.

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