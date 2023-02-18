منشد الشارقة يحيي ليلة الإسراء والمعراج بأنشودة رائعة

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، يحيى نادى الفائز بلقب منشد الشارقة، فى حلقة خاصة من ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع على قناة cbc.

وقدم المنشد، انشودة نور البدر، احتفالا بليلة الإسراء والمعراج، بروحانيات أذهلت الحاضرين بالاستديو.



وخلال اللقاء تحدث يحيى نادى عن مرحلة الإصرار فى التقديم للمسابقة، حيث تقدم للمسابقة خلال خمس سنوات متوالية مما لفت نظر إدارة المسابقة حول إصراره للتقدم والتنافس، ويوضح كيف أنه بمجرد أن تم تعديل سن القبول شعر إنها إشارة له أنه سوف يتم قبوله هذا العام وأنه سوف يفوز باللقب.