عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منشد الشارقة يحيي ليلة الإسراء والمعراج بأنشودة رائعة

صدى البلد

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، يحيى نادى الفائز بلقب منشد الشارقة، فى حلقة خاصة من ببرنامج "معكم منى الشاذلي"،  والمذاع على قناة cbc.

وقدم المنشد، انشودة نور البدر، احتفالا بليلة الإسراء والمعراج، بروحانيات أذهلت الحاضرين بالاستديو.
 

وخلال اللقاء تحدث يحيى نادى عن مرحلة الإصرار فى التقديم للمسابقة، حيث تقدم للمسابقة خلال خمس سنوات متوالية مما لفت نظر إدارة المسابقة حول إصراره للتقدم والتنافس، ويوضح كيف أنه بمجرد أن تم تعديل سن القبول شعر إنها إشارة له أنه سوف يتم قبوله هذا العام وأنه سوف يفوز باللقب.

برنامج معكم منى الشاذلى الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج cbc برنامج معكم ليلة الإسراء منشد الشارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

غيبوبة ..تدهور حالة فنان شهير بعد دخوله العناية المركزة

ترشيحاتنا

أحمد وفيق يكشف تفاصيل مسلسل سره باتع: يربط بين العصر القديم والجديد

لا يثق في مساعديه.. مفاجأة عن فيريرا تكشف سبب سوء نتائج الزمالك

بيان عاجل من السعودية بشأن الجسر الجوي إلى سوريا وتركيا

تنظمها وزارة الأوقاف.. قافلة الدعوة الثانية تزور شمال سيناء

مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

ماذا حدث في الإسراء والمعراج بالتفصيل؟.. 25 مشهدا بين السماء والأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور ريهام عبد الغفور

هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ