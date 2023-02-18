الليلة الماسية.. أحلام تحيى حفلا على مسرح أبو بكر سالم بالرياض

على مدار أكثر من ساعتين متواصليين قدمت المطربة أحلام فقرة غنائية استثنائية وسط حضور الالاف من جمهورها على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.



وقدمت أحلام خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة منها وش ذكرك والمحبة أرض ومستغرب وعيوني وبس وهي الأغنية التى تفاعل معها الكثيرين من الجمهور.

نفاذ تذاكر حفل أحلام

ونفدت جميع تذاكر حفل المطربة أحلام الشامسي، إذ تم بيع غالبية فئات التذاكر للجمهور كاملة، والتى تنقسم إلى خمس فئات مقسمة كالتالى : (VIP 3500 ريال سعودي، 900 ريال سعودي، 550 ريال سعودي، 350 ريال سعودي)، بالإضافة إلى تذاكر مخصصة لـ ذوي الاحتياجات الخاص بفئة 250 ريال سعودي.



أحلام تحتفل بعيد ميلادها

وأحتفلت الفنانة أحلام منذ أيام بعيد ميلادها فى كواليس تصوير برنامج سعودي أيدول والذي تشارك ضمن أعضاء لجنة تحكيمه بجانب أصالة وماجد المهندس وأصيل أبو بكر.





أحلام الشامسي وأبرز محطاتها الفنية

في حياة أحلام الفنيّة محطات بارزة، أهمها ألبومها الأول الذي أطلقته بعنوان "أحبك موت" في عام 1995 حيث بدأت أول خطوة فنية رسمية من خلاله، توالت الإصدارات والألبومات التي قدمتها، لتعلن عن اكتمال ربع قرن من الاحتراف والنجاح. ومن محطاتها المهمّة، قيامها بإحياء حفل غنائي على مسرح الأولمبيا في باريس بتاريخ 22 أغسطس 2015، وتعتبر ثالث فنانة عربية تغني عليه بعد السيدة أم كلثوم وفيروز.