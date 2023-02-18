بركات يحذر الأهلي من صن داونز.. ويؤكد صعوبة مباراة الهلال

أشاد محمد بركات، بمستوى صن داونز الجنوب أفريقي بعد فوزه على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال محمد بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "صن داونز فريق يلعب كرة قدم جميلة، ولكنه دائما يلعب لعب مفتوح لا يغلق المساحات، وبالتالي سهل جدا تخسر منه وسهل جدا تحقق الفوز عليه".



وتطرق للحديث عن مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني قائلا: "مباراة صعبة ولابد من تركيز لاعبي الأهلي لتحقيق بداية قوية في مجموعات دوري الأبطال".

