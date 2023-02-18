فرج عامر يعلق على مباراة الزمالك والمريخ السوداني: بينت حاجات كتير

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تعليقًا ناريًا علي مباراة الزمالك والمريخ السوداني، في ليبيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر في منشور له: مباراة المريخ السوداني والزمالك اليوم في ليبيا في دور المجموعات في دوري ابطال افريقياً لكرة القدم بينت حاجات كتير، أهمها أن إبراهيم نور الدين لما اتفرج عليها، اطمن.

تعادل نادي الزمالك مع المريخ السوداني سلبيا خارج الديار فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد شهداء بنينا فيالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

نادي الزمالك حصل على نقطة بعد التعادل أمام المريخ السوداني خارج الديار وفقد نقطتين فى مشواره بدوري أبطالأفريقيا فى النسخة الحالية.

تفوق لاعبو المريخ السوداني خلال شوطي اللقاء لكن افتقادهم للمسة النهائية للكرة جعلتهم يخرجون باللقاء إلىالتعادل السلبي أمام الزمالك.

فريق الزمالك افتقد إلى الشراسة الهجومية وظهر بدون أنياب حقيقية من بداية المباراة ولم يظهر هجوميا سوى علىاستحياء فى الشوط الثاني من عمر المباراة.