عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يعلق على مباراة الزمالك والمريخ السوداني: بينت حاجات كتير

فرج عامر
فرج عامر

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تعليقًا ناريًا علي مباراة الزمالك والمريخ السوداني، في ليبيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب فرج عامر في منشور له: مباراة المريخ السوداني والزمالك اليوم في ليبيا في دور المجموعات في دوري ابطال افريقياً لكرة القدم بينت حاجات كتير، أهمها أن إبراهيم  نور الدين لما اتفرج عليها، اطمن.

 

تعادل نادي الزمالك مع المريخ السوداني سلبيا خارج الديار فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد شهداء بنينا فيالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

نادي الزمالك حصل على نقطة بعد التعادل أمام المريخ السوداني خارج الديار وفقد نقطتين فى مشواره بدوري أبطالأفريقيا فى النسخة الحالية.

تفوق لاعبو المريخ السوداني خلال شوطي اللقاء لكن افتقادهم للمسة النهائية للكرة جعلتهم يخرجون باللقاء إلىالتعادل السلبي أمام الزمالك.

فريق الزمالك افتقد إلى الشراسة الهجومية وظهر بدون أنياب حقيقية من بداية المباراة ولم يظهر هجوميا سوى علىاستحياء فى الشوط الثاني من عمر المباراة.

F575EC0E-5A70-4619-9934-A761915C376C
F575EC0E-5A70-4619-9934-A761915C376C
فرج عامر دوري ابطال افريقيا الزمالك السودان المريخ المريخ السوداني إبراهيم نور الدين رئيس نادي سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تجعل قبره روضة من رياض الجنة

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

في الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. لسه قدامك فرصة قبل الفجر

ولّع في طرحة فستان العروسة .. فيديو مأساوي وردّ فعل صادم للزوج

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

ترشيحاتنا

للذكور والإناث .. بدء التقديم بمعهد معاوني الأمن بالداخلية

تراجع بنسبة 2.5% في أسعار النفط العالمية.. و3.9% خسائر أسبوعية

إشارات المرور.. تعرف على نظام غذائي لتحسين البصر وتقوية صحة العين

دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تجعل قبره روضة من رياض الجنة

الخلوة مع الله .. 3 أمور تدرك بها أعظم عبادة في ليلة المعراج

شانجان تكشف عن نسختها العائلية CS95 بلس .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

كل من يقترب سيموت.. قصة أعظم مقبرة تاريخية العلماء يخشون فتحها

مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ