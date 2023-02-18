تعليق قوي من شوبير على تعادل الزمالك والمريخ السوداني| شاهد

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني، بدور المحموعات لبطولة افريقيا.

وكتب في تغريدة: “معجبنيش الزمالك ومتبسطتش ولا توجد ضربات جزاء له”.

وواصل فريق الزمالك نزيف النقاط في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل سلبيا مع مضيفه المريخ السوداني في المباراة التي أقيمت منذ قليل على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان الزمالك خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسيواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي ذهابا وإيابا في الجولتين المقبلتين من دوري أبطال إفريقيا.