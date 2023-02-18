موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى استعداداته لمواجهة فريق الهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا المقرر لها غداً السبت فى ملعب أم درمان.

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا عن وقوع النادى الأهلى على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميروني".

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه الهلال السودانى فى الثالثة عصر غداً السبت (بتوقيت القاهرة) فى السودان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأسند الاتحاد الأفريقي الكاف إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتانى بيدا داهانى، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والهلال السودانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

مواعيد مباريات الاهلى المقبلة



السبت 18 فبراير..الهلال السودانى & الأهلى 3 عصراً فى أم درمان بدورى الابطال

الثلاثاء 21 فبراير..أسوان & الاهلى..2.45 ظهراً فى أسوان بالدورى المصري

السبت 25 فبراير..الاهلى & صن دوانز..9 مساءاً فى القاهرة بدورى الابطال

الخميس 28 فبراير..الاهلى & الداخلية..7 مساءاً بالدورى المصري

الثلاثاء 4 مارس.. الأهلى & القطن الكاميرونى..6 مساءاً بالقاهرة بدورى الابطال

الثلاثاء 7 مارس.. الأهلى & المقاولون العرب..5 مساءاً بالدورى المصري

السبت 11 مارس..صن داونز & الأهلى..3 عصراً فى جنوب افريقيا بدورى الابطال