عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار المنتجين في ألمانيا أكثر من المتوقع خلال يناير

صدى البلد

ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يناير على الرغم من تراجع معدل الزيادة للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا قد يبدأ في التراجع.
              
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ارتفعت 17.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 16.4%.
              
ومقارنة بشهر ديسمبر2022، انخفضت الأسعار 1.0%، وهو ما يزيد على متوسط توقعات المحللين بارتفاع قدره 1.6%.
              
وكانت أسعار الطاقة مسؤولة إلى حد كبير عن الزيادة على أساس سنوي، إذ ارتفعت 32.9% على أساس سنوي.
              
والأرقام الخاصة بشهر يناير أولية ومن المتوقع أن يتم تعديلها، لأنها لا تأخذ في الاعتبار إجراءات لمساعدة المستهلكين والشركات في فواتير الغاز والكهرباء، والتي سيتم دفعها في مارس وتغطي شهري يناير وفبراير بأثر رجعي.
              
وسيتم نشر الأرقام المعدلة لأسعار المنتجين في الشهرين الأولين من العام مع النتائج الأولية لشهر مارس 

الاحصاء الطاقة الشركات فواتير الغاز أسعار الطاقة المنتجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

قرار عاجل من بعثة الأهلي بالسودان.. تفاصيل

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

قرار عاجل من السعودية بشأن هذة الفئة من الوافدين

ترشيحاتنا

القوى العاملة بالقليوبية توفر فرص عمل بـ18 منشأة لذوي الهمم.. تفاصيل

1.5مليون عملية جراحية.. استشاري يكشف آخر تطورات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار|فيديو

وصول بعثة الزمالك لمطار القاهرة بعد مواجهة المريخ السوداني.. صور

طرح دواجن بأسعار مخفضة.. كيف تساهم الزراعة فى خفض أسعار الفراخ بالأسواق؟

تصرف غريب من ممثلة أمريكية لتهدئ أعصاب زوجها.. ماذا فعلت؟

قراران عاجلان للحكومة.. أسعار الدواجن تنخفض قريبًا لهذا السبب| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

إطلالات غريبة للنجوم| حلق أحلام عامل قلق.. فستان دينا الشربيني يثير الجدل.. ويجز بملابس غير مألوفة

جددي سفرتك| طريقة عمل مندي السمك السريع

قماش صالون| تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

فيديو

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

قنوات تنقل المباراة.. الأهلي يواجه عقدة ما بعد كأس العالم أمام الهلال.. فيديو

مفاجأة في درجات الحرارة وموعد تحسن حالة الطقس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ