الحالة المرورية اليوم السبت 18 فبراير 2023

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ الحالة المرورية من خلال خرائط جوجل لأهم الطرق والمحاور الرئيسية؛ وظهر طريق صلاح سالم بكل تقاطعاته باللون الأخضر وطريق العروبة والذي يعبر عن السيولة المرورية الكبيرة وجزيرة الزمالك والعجوز أيضا تتسم بالسيوله المرورية العالية .

بالإضافة إلى أن محور 26 يوليو به يتسم بالسيولة المرورية أيضا سواء القادمين من مدينة 6 أكتوبر وأعلى كوبري 6 أكتوبر في الجانبين يتسم بالسيولة المرورية مع بعض الكثافات المتوسطة في بعض مناطق القريبة من التحويلة والتي تؤدي للطريق اللبيني والسياحي وهم من أفضل الطرق؛ بالإضافة إمتداد رمسيس والعباسية والطريق الدائري وسفنكس وأعلى محطة مصر أيضاً يتسم بالسيوله المرورية.

وتابعت أن طريق ماسبيرو والكورنيش في الاتجاهين يتسم بالسيولة المروريه وعند الوصول لميدان عبد المنعم رياض فيشهد الطريق سيولة مرورية كبيرة أيضا وصولا إلى مطلع كوبري 15مايو فيتسم الطريق بالسيولة المروريه الكبيرة لكن منطقة التحويلات تشهد بعض الكثافات المتقطعة وتستمر السيوله المرورية حتى منطقة الدائري وميدان لبنان.

ونوهت إلى أهمية الإلتزام بالقواعد المرورية والسرعات المقررة حتى لا تؤدي السيولة أو الكثافات لتجاوز السرعات ويؤدي ذلك إلى وقوع حوادث منوهة إلى رقم إغاثة الطرق 012‪21110000..