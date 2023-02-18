إقامة الدعوى الدستورية المباشرة.. رسالة دكتوراه للمستشار طارق شبل

ناقش المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا رسالة دكتوراه بعنوان "الدعوى الدستورية الفردية - دراسة مقارنة" والمقدمة من الباحث أحمد عيسى أبو الغيط الرئيس بالنيابة الإدارية، وذلك بكلية الحقوق بجامعة المنصورة.

شارك في المناقشة د. صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بالكلية، و د. وليد الشناوي، عميد الكلية.

وتدور الرسالة حول استحداث وتنظيم آلية تشريعية جديدة لإقامة الدعوى الدستورية المباشرة من الافراد أمام المحكمة الدستورية العليا، بديلا عن طريقي الدفع والإحالة من المحاكم المنصوص عليهما في قانون المحكمة.

وتطرقت الدراسة في هذا الإطار إلى المقارنة مع النظام القائم في كل من إسبانيا والنمسا وألمانيا والكويت.

وقد انتهت لجنة المناقشة إلى منح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق وتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.