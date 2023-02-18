أكد المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح (من 9م2 : 60م2) أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13 والإسكان الحدائقي بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21/2/2023.
وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 17م2 : 52م2 )، بمختلف المناطق بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الإثنين الموافق 6/3/2023.
ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي الشيخ زايد والعبور، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.
الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدينتي الشيخ زايد والعبور
أكد المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح (من 9م2 : 60م2) أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13 والإسكان الحدائقي بالمدينة، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21/2/2023.