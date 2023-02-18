ناقد رياضي : مكسب الزمالك خلال المباريات المقبلة أصبح صعبا

قال حمدي الحسيني، الناقد الرياضي، :"كنا نتمنى أداء أفضل لفريق الزمالك خلال مباراة أمس فى مواجهة الفريق السودانى، خصوصا خسارته الكبيرة على ملعبه فى المباراة الأولى"، مضيفا ضرورة فوز فريق الزمالك خصوصا أنه يخسر بالتعادل على ملعبه.

وأضاف الناقد الرياضي خلال لقائه ببرنامج"صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن دور الزمالك و مكسبه خلال ال4 مباريات القادمة أصبح صعبا، وكان يستلزم على لاعبي نادى الزمالك التمتع بانتفاضة أكثر مما جرى.

وأشار"الحسينى" أن شيكابالا عنصر لديه خبرات كبيرة و مؤثر و يستطيع أن يسحب الفريق للعبة الهجومية، منوها أن شيكابالا لا يفضل أن يخرج من الملعب، و انه من حبه للفريق يريد الاستمرار الـ 90 دقيقة كاملة، و لكنه لا يستكمل كل المباراة بنفس الكفاءة والمستوى.

واستكمل، أن مكسب الزمالك للمباريات القادمة قلت، بحصوله على التعادل مع المريخ على ملعبه.