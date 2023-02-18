السمسمية والأراجيد والتنورة تبهر جماهير مهرجان أسوان الدولي في يومه الثاني

شهد اليوم الثاني من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في نسخته العاشرة، إقبالا جماهيريا كبيرًا على العروض المختلفة من قبل أبناء وأهالي أسوان وضيوفها من خارج المحافظة ومن الأجانب.

وتفاعلت الجماهير مع عروض المهرجان المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي "رئيس المهرجان".

وتضمنت العروض التي كانت بمثابة كرنفالا شعبيا كبيرا تنوعا في الاستعراضات المقدمة، وسط إقبال وتفاعل كبيرين من الجماهير، بجميع المواقع الثقافية ومراكز محافظة أسوان وقراها، وقد برزت عروض الفرق المصرية والدولية بالمواقع المختلفة.

واستضاف مسرح فوزي فوزي بكورنيش أسوان استعراضات فرقة سريلانكا التي قدم العارضون خلالها رقصاتها الفولكلورية، ذات التنوع الحركي والبصري، أعقبها عرض فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، وقدمت خلاله عدة تابلوهات استعراضية على أنغام السمسمية منها: "الضمة، الصيادين، الخلالة، ياطير يا رمادي، البحرية، آه يا لاللي، بتغنى لمين يا حمام، كلاكيت المعالق"، بقيادة محمد صالح.

في نادي أسوان قدم عرض فني لفرقة رومانيا، قدمت خلاله رقصات فلكلورية متنوعة، وقدمت فرقة الشرقية فقرات ورقصات منها: "فرح الشرقاوي، الحوايا، حصان الشرقية، التنورة" بقيادة أحمد واصف، وسط تفاعل رواد النادي، وجاء العرض بحضور الفنان أحمد الشافعي، وعماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

أما قصر ثقافة دهميت بمركز كلابشة، فقد شهد عروض فرقة اليونان التي أبدعت في رقصاتها المبهرة ومنها رقصة "زوربا" الشهيرة، إلى جانب عروض لفرقة توشكى للفنون التلقائية تضمنت فقرات منها "الصياد، وآه نوبة، الغزل النوبي، ليلة الحناء"، بقيادة محمد شريف.

وكان لمسرح قصر ثقافة توشكى نصيب من العروض الفولكلورية، شملت استعراضات فرقة "سيتادي مكسيكو" لدولة المكسيك بقيادة مدير الفرقة خوان رودريجوز، وقدموا خلالها رقصات شعبية متنوعة منها "بولكس، خاليسكو، كالاباسيدال" والتي تعبر عن ثراء الثقافة والتقاليد المكسيكية، وقدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية فقراتها الشهيرة المستوحاة من البيئة النوبية منها "الأراجيد، الكف، التاتا، النجرشاد، السوق، الفرح النوبي"، بقيادة شعبان حسين ومدحت محرم.

واستضاف قصر ثقافة كوم أمبو عروض فرقة قنا للفنون الشعبية وفقرات: "الفرح، التنورة" تصميم رقصات وتدريب أحمد فؤاد، أعقبها تقديم فرقة الفالوجا الفلسطينية لفنونها واستعراضات: "جينالك، لوحة دبكة فلسطينية، أنا دمي فلسطيني، تراث فلسطيني، الدحية" بقيادة المدرب خالد أبو الفحم ورفيق الطويل.

واستطاعت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة محمد فاروق، بالعصا والمزمار البلدي، أن تخلق جوا مختلفا والتي تضيف على روضها بهجة وطابعا خاصا، وذلك بقصر ثقافة كلابشة، بجانب عرض لفرقة بولندا المعبر عن تراث أوروبا الشرقية، وبنادي كهرباء صحاري قدمت فرقة كوريا الجنوبية عروضها الفولكلورية.

وقدمت فرقه العريش للفنون الشعبية بقصر ثقافة وادي كركر رقصات منها: "الافتتاحية، الدبكة السنياوية، قوم الأفراح،" تدريب سامح الكاشف، وفي قصر ثقافة حسن فخر الدين قدمت فرقة السودان "الخليل للتراث النوبي" رقصات نوبية على أنغام الدف برقصاتهم الجماعية ومنها: "الأراجيد" و"الهولا هولا" بقيادة معاذ مبارك، أعقبها عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة محمد الرز ورقصات: "الربابة، الفلاحين، والتحطيب".

وعلى مسرح قصر ثقافة السباعية، قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية "الإسكندرية"، مجموعة من الرقصات الاستعراضية المتنوعة منها: "الصيادين، الزفة الإسكندراني، بنات بحري" بقيادة نصر الدين محمد، أعقبها عرض فني لفرقة إندونسيا قدمت به بعضا من رقصاتها التي تشتهر بها منها "رانوب لامبوان".

أما قصر ثقافة الرديسية فاستضاف عروض فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفقراتها التي تتميز بالطابع الشعبي لأهالي منطقة القناة منها "الصيادين، جاني الجميل، نوح الحمام، الضمة، بتغنى لمين ياحمام" بقيادة ماهر كمال، بجانب عرض فني لفرقة سلوفاكيا يعكس موروثهم الثقافي.

وفي مكتبة الطفل والشباب بدراو قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة المدرب عوام مصطفى وسلومة عبدالله فقرات: "الترحيب، شلال، التنورة، الفرح السيوي".

يُذكر أن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون يُقام في 14 موقعًا بمحافظة أسوان، منها 10 مواقع بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم، بفرق الإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة محمد حجاج، ويأتي بالتزامن مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده الشهير بأبي سمبل.