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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللحمة بـ160 والبانيه بـ150.. افتتاح مهرجان الإسكندرية للتسوق بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتاح مهرجان الإسكندرية
افتتاح مهرجان الإسكندرية للتسوق

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، "مهرجان الإسكندرية للتسوق"، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة مديرية التموين والغرفة التجارية بالإسكندرية.

وتفقد محافظ الإسكندرية "مهرجان التسوق" المقام بنفق محطة الرمل، والذي يتضمن 15 باكية عرض لأنشطة تجارية غذائية مختلفة ومتنوعة تصل لأكثر من 100 سلعة تتنوع ما بين الزيوت، والأرز، والسكر، والمكرونات، والخضراوات والفاكهة ، ومنتجات الألبان، واللحوم الطازجة، والدواجن ، وياميش رمضان، والعطارة ، وعسل النحل ومنتجاته، وحلويات العيد ، والبقالة، والمخللات والمنظفات.

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جاءت أسعار السلع مخفضة بشكل كبير عن الأسواق، وتأتي أبرز السلع المعروضة اللحوم البلدية 160 جنيها بدلا من 240 جنيها، والفراخ البانيه الكيلو بسعر 150 بدلا من 180، وزجاجة الزيت 800 ملي بـ35 جنيها بدلا من 50 جنيها، وغيرها الكثير من التخفيضات التي تقدمها محافظة الإسكندرية كهدية للمواطن السكندري قبل دخول شهر رمضان المعظم.

وقد أثنى اللواء محمد الشريف على الجهد المبذول في تنظيم المهرجان، وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة لكل السلع المعروضة وتوفيرها، لتعظيم استفادة المواطن السكندري من المنتجات والسلع التي تم طرحها بالمهرجان.

كما أشاد الشريف بجهود ومشاركة الغرفة التجارية بالإسكندرية، والجهود المتميزة والحراك المتواصل لوزارة التموين لمراقبة أي تجاوزات في الأسعار والتعرف عن كثب على مستويات الأسعار، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصلحة المستهلك.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية، والمحاسب محمد سعد الله، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وعزة سعد، رئيس حي وسط.

هذا ويبدأ المهرجان من اليوم 18 فبراير ويمتد حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة لمواجهة المتغيرات التي ألقت بظلالها على أزمة الغذاء وارتفاع السلع الأساسية عالميًا؛ وانطلاقًا من حرص واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطن، لا سيما ما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لحماية الأسر المصرية من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية.

 

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