الإسكندرية.. انهيار أجزاء من عقار في اللبان.. الجامعة تشكل لجنة لدراسة مشكلات الطلاب بنظام الساعات المعتمدة

-انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية .. والحي : صادر له قرار هدم

-تفاصيل أزمة الساعات المعتمدة واستغاثات طلبة تجارة الإسكندرية.. والجامعة ترد

-جامعة الإسكندرية : تشكيل لجنة لدراسة مشكلات الطلاب بنظام الساعات المعتمدة.

أزمة يعاني منها طلبة كلية تجارة الإسكندرية، تبعها مطالبات عديدة للطلاب بمنحهم فرصة أخرى بسبب تعرضهم للفصل بسبب الإنذار الثالث، اللائحة تنص على فصل الطلبة الحاصلين على ثلاث إنذارات أكاديمية متصلة.

وقال عدد من الطلاب في تصريحات لـ صدى البلد، إن المشكلة في نظام الساعات المعتمدة والإنذارات التي تخطرنا بها الكلية بسبب هذا النظام، مشيرين إلى إخطارهم وتهديهم بالفصل وضياع مستقبلهم، فلم يخطرهم أحد باللائحة لا عند دخولهم الكلية ولا حتى بعد إخطارهم بالإنذارات.

وطالب الطلاب بزيادة عدد الإنذارات أو إعادة قيدهم وتصفير الإنذارات، حتى لا يضيع مستقبلهم خاصة مع زيادة المصروفات، مشيرين إلى أن موظفي الشئون غير مدركين للائحة من الأساس.

وبعد استغاثات الطلاب، قررت جامعة الإسكندرية تشكيل لجنة لدراسة مشكلات الطلاب بنظام الساعات المعتمدة.

وذكرت الجامعة في بيان أنه "فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على مستقبل أبنائها الطلاب، ونظراً لورود شكاوى من عدد من الطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة نتيجة لبعض الصعوبات التى تواجههم بخصوص هذا النظام، فقد قررت إدارة الجامعة تشكيل لجنة لدراسة هذه المشكلات".

وأضاف البيان أن اللجنة المشكلة تهدف إلى إعداد عدة مقترحات لحلها تمهيداً لعرضها على المجالس المتخصصة وتطبيقها فى أقرب وقت ممكن حفاظاً على مستقبلهم.

وعلى جانب أخر شهد حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية انهيار أجزاء من العقار رقم 31 بشارع سيدي اسكندر بمنطقة اللبان، دون إصابات.

وذكر حي الجمرك، في بيان، أنه فور ورود بلاغا بسقوط أجزاء من العقار ٣١ بشارع سيدي اسكندر، بمنطقة اللبان، توجهت على الفور الإدارات المعنية بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة أنه تم سقوط حجرة الدور الثاني والأول، والعقار عباره عن أرضي ودورين، وخال من السكان.

وبالرجوع لقسم المنشآت تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٧، وقامت الإدارات المعنية بالحي بإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجاء ذلك حرصًا على سلامة المواطنين.

وتمتلئ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها.

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان.

وحول التعامل مع العقارات القديمة المتهالكة، قال الشريف إن هذا الملف صعب، حيث تقرر بعض الأسر الاستمرار في المنزل على ضمانتهم، فالحي من جانبه يحرر محضرا في القسم ضد المنازل المتهالكة، وسكان العقار يوقعون على تعهد باستمرارهم في المنزل.

