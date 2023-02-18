ليه ربنا بيعلق قلوبنا بحاجة مالناش نصيب فيها ؟..داعية يرد

كثيرا ما تتعلق قلوبنا بأمور ليست من نصيبنا ونتمنى أمور وندعي الله بها ولكنها ليست مكتوبة لنا وليتس من نصيبنا مما تجعلنا نسأل الله بصيغة" ليه كدا يارب ؟".

فى هذا الصدد يقول الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن الله لا يسأل عما يفعل، فلا يجوز قول" ليه يا ربنا كده"، ولا نقول ربنا عارف، وهذا لأن المعرفة يسبقها جهل، ولكن لنا ان نقول ربنا عالم.

ويوضح “ عبد الرازق"، فى إجابته عن سؤال من شخص يقول: ليه ربنا بيكون عارف ان ملناش نصيب في شيء معين وبيخلينا نحبه ونتعلق بيه؟، أن من أسماء الله العالم العليم العلام وليس من اسمائه عارف، متسائلاً:" مين قلك انه خلاك تحبه فما إدراك بهذا، فهذا من الممكن ان يكون من هوى نفسك، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النازعات،" وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ".

وكشف عن دعاء يحبه قال فيه" يا رب لا تعلق قلبي بما ليس لي فيه نصيب، ورضني بقدرك يا رب العالمين، يا رب لا تعلق قلبي بشيء ليس لي فيه نصيب".

دعاء تيسير الأمور

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم فى أمر جديد أخرجني من حلق الضيق الى أوسع الطريق بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

دعاء تيسير الأمور الصعبة

يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ)، ويُقال كل صباح ومساء. (اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ).

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).



(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ). (حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ).