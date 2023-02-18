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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبراء يحذرون من زلزال إسطنبول الأكبر: الدمار سيكون كارثيا

زلزال|أرشيفية
زلزال|أرشيفية

عرضت فضائية العربية تقريرًا عن تفاصيل حول  زلزال أشد خطورة يتوقع خبراء أن يضرب اسطنبول.. فما القصة؟
 

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الزلزال الأخير كان مجرد "بروفة” هذا ما كشفته صحيفة “حرييت” التركية بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف، حيث اعتبرت الصحيفة أن زلزال قهرمان مرعش “ليس سوى البداية فقط” محذرة من “زلزال إسطنبول الأكبر”.

صحيفة حرييت التركية: زلزال إسطنبول المرتقب يمكن أن يضرب في أي لحظة الآن، زلزال قهرمان مرعش الدامي كان بروفة لزلزال إسطنبول المقبل 

وتوقع خبراء بنسبة 95% أن يضرب زلزال بقوة 7 درجات إسطنبول المدينة الكبرى في البلاد والأكثر سكانًا في غضون الـ 70 عامًا المقبلة، وقالوا إن دماره سيكون “أكبر بكثير” من الزلزال الأخير 

مرصد قندلي التركي للزلازل: في حالة حدوث زلزال بقوة 7.5 وما فوق، من المتوقع أن يتعرض 13 ألف مبنى لاضرار جسيمة، و39 ألف مبنى لأضرار بالغة، و136 ألف مبنى لأضرار متوسطة.

وأكدت الصحف أن عواقب الزلزال المحتمل على المدينة التي تبلغ حصتها في الاقتصاد التركي 50% ستكون “ضربة موجعة” للبلاد اقتصاديًا واجتماعيًا.
 

زلزال إسطنبول زلزال إسطنبول الأكبر لزلازل

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