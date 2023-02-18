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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد الغندور يفتح النار على الأهلي وعقد مصطفى شلبي كلمه السر

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق علي تسريب عقد مصطفي شلبي نجم الزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" بمناسبة عقد شلبي  اللي اتسرب اخبار عقد صلاح محسن ابو ٤٥ مليون  اللي من انبي برده ايه  و يا تري في الاهلي و لا رحل لنادي اخر و يا تري الوكيل حصل علي عمولته و لا ايه صباح الفل  الزمالك كبير غصب عن كل كاره".

 

وكان عقد مصطفي شلبي قد تم تسريبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليعلق مصطفي قائلا “ حسبي الله ونعم الوكيل”.

وكان الزمالك تعادل سلبيا لمس أمام المريخ السوداني في إطار منافسات دور المجموعات بدور ابطال أفريقيا. 

الزمالك الأهلى خالد الغندور ابطال افريقيا المريخ السوداني موقع التواصل الاجتماعي

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