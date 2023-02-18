مؤتمر العلاقات الإقتصادية المصرية الجامبية .. بوابة الفرص للاستثمار في الغرب الافريقي

انطلقت فعاليات المؤتمر المصري الجامبي لتنمية العلاقات الاقتصادية ودعم الاستثمار بين مصر وجامبيا، والذي قامت بتنظيمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع مكتب اتصال جمهورية جامبيا بالقاهرة.

افتتح المؤتمر د. ممادو تنجارا وزير الخارجية والتعاون الدولي الجامبي ، والسفير حاتم رسلان السفير التجاري المتحول لدولة جامبيا ومسئول مكتب اتصال جامبيا بالقاهرة وسط مشاركة لفيف كبير من المسؤولين ، حيث حضر من الجانب الجامبي بوا سعيدي رئيس البنك المركزي الجامبيي ، والسفير عمر جبريل سفير فوق العادة لجامبيا في الرياض، و ساراتا كوناتي الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة جامبيا، وشارك من الجانب المصري السفير شريف مختار، مساعد وزير الخارجية لشئون غرب أفريقيا، والدكتور يحي الواثق بالله، ممثل لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، كما شارك في المؤتمر ما يزيد عن 100 من رجال أعمال مصر وجامبيا وسط تغطية اعلامية من معظم وسائل الاعلام المصرية والجامبية.



وافتتح الدكتور ممادو تنجارا وزير الخارجية والتعاون الدولي الجامبي كلمته بشكر القائمين على تنظيم المؤتمر، وأكد على دور جمهورية مصر العربية كشريك هاما في التنمية في جامبيا، وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين وأن ذلك يندرج في إطار طموح برنامج السياسة الخارجية في جامبيا.

كما اعرب وزير الخارجية الجامبي عن تفاؤله بأن هذا التقارب والمناقشات التي تجري في مدينة القاهرة سوف تؤدي إلى وضع خريطة طريق جيدة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه أكد السفير حاتم رسلان خلال كلمته، قوة العلاقات المصرية الجامبية على جميع المستويات، لا سيما على الصعيد الرئاسي والحكومي ، حيث أكد على حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشجيع الاستثمار في أفريقيا وعلى تحقيق التكامل بين البلدان الأفريقية ، وكذلك أكد على أن فخامة الرئيس أداما بارو يعمل دائما على تهيئة أفضل بيئة للاستثمار وخلق فرص للأعمال التجارية في جامبيا.



ودعا السفير حاتم رسلان جميع الحضور لاستثمار أفضل ما في هذا التجمع العظيم لوضع خطط تعاونهم التجاري على طول الطريق من القاهرة إلى بانجول، كما دعا جميع رجال الأعمال المهتمين بالعمل مع جامبيا، لكي يذهبوا ويروا بأنفسهم بيئة العمل الترحيبية على أرض الواقع من خلال لمشاركة في رحلة العمل إلى جامبيا والمقرر القيام بها في مارس القادم 2023.



كما أعلن السفير حاتم رسلان في نهاية كلمته عن استعداد مكتب اتصال جامبيا في القاهرة لتقديم الدعم الكامل لجميع رجال الأعمال المصريين الراغبين في بدء أعمالهم في جامبيا وبالطبع لجميع رجال الأعمال الجامبيين الراغبين في بدء أعمالهم مع الجانب المصري.



وشارك بالكلمة خلال المؤتمر عدنان رسلان – نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة رسلان للتجارة الدولية – والذي اعرب عن سعادته البالغة لتنظيم هذا المؤتمر، وقام عدنان رسلان خلال كلمته باستعراض تاريخ نشأه مجموعة رسلان بجهود مؤسس المجموعة الحاج سعد رسلان ، والذي اخذ المبادرة الشجاعة منذ اكثر من ثلاثين عاما لبداية الاستثمار في الغرب الأفريقي من خلال اختيار دولة جامبيا الواعدة في أول محطاته الاستثمارية في أفريقيا، كما أشار عدنان رسلان الى أن مجموعة رسلان تتخذ خطوات جادة خلال الفترة القادمة لزيادة استثماراتها في دولة جامبيا، ودعا جميع الحضور لاتخاذ خطوات شجاعة لبداية الاستثمار في افريقيا.



كما شارك بالكلمات العديد من الضيوف والذين أكدوا على أن هناك فرصًا واعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكددين أن مصر وجامبيا يتمتعان بمميزات كثيرة، وأوضحوا أن تلك المميزات تشجع القطاع الخاص في البلدين على التعاون وتأسيس مشروعات مشتركة، وأن النموذج الاقتصادي المصري الجامبي من الممكن أن يخط قصة نجاح كبيرة في تعزيز قدرتهما الإنتاجية ودفع النشاط الاقتصادي بشكل كبير.

واختتم المؤتمر السفير حاتم رسلان بالرد على اسئلة الحضور من رجال الأعمال ، وقام السفير حاتم رسلان بتوضيح كافة الاستفسارات المتعلقة بفرص الاستثمار في جامبيا، وكيفية التغلب على العوائق المحتملة وذلك من خلال خبرة الممتده لأكثرمن ثلاثين عاما في العلاقات المصرية الجامبية.

