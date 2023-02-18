شاهد أفضل 8 أماكن سياحية باليونان .. لن تصدق جمالها

اليونان عاصمة الحضارة الإغريقية وجوهرة المتوسط الشرقي، بلد مليء بالتاريخ والثقافة والجمال الطبيعي.

تجتذب اليونان السياح من جميع أنحاء العالم بسبب معالمها التاريخية الرائعة وشواطئها الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة.

فهناك الكثير من الأماكن السياحية المدهشة في اليونان، وفي هذا المقال سنستعرض أبرزها:

أثينا:

أثينا

عاصمة اليونان ومنطقة سياحية مميزة بفضل تراثها التاريخي الغني والمباني الأثرية مثل الأكروبوليس الشهيرة ومعبد بارثينون.

سانتوريني:

سانتوريني

جزيرة ساحرة في جنوب اليونان مشهورة بمناظرها الخلابة وشواطئها الرملية السوداء.

ميكونوس:

ميكونوس

جزيرة جميلة تتميز بشواطئها البكر وأزقتها الضيقة والمنازل البيضاء الجميلة.

كريت:

كريت

أكبر جزر اليونان ومنطقة سياحية شهيرة بفضل مناظرها الطبيعية الرائعة وشواطئها الرملية الجميلة.

ديلفي:

ديلفي

موقع أثري مهم في اليونان يتميز بالمعبد الأسطوري لأبولو ومسرح ديلفي الأثري.

رودس:

رودس

جزيرة رائعة في البحر الأيوني، تشتهر بقلعة رودس الأثرية وشواطئها الجميلة.

كورفو:

كورفو

جزيرة ساحرة في البحر الأيوني، تتميز بشواطئها الرملية الذهبية ومناظرها الطبيعية الخلابة.

زاكينثوس:

زاكينثوس

جزيرة رائعة في البحر الأيوني تشتهر بشواطئها الرملية الذهبية ومناظرها.