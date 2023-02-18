عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد أفضل 8 أماكن سياحية باليونان .. لن تصدق جمالها

أفضل الأماكن السياحية
أفضل الأماكن السياحية باليونان

 اليونان عاصمة الحضارة الإغريقية وجوهرة المتوسط الشرقي، بلد مليء بالتاريخ والثقافة والجمال الطبيعي. 

تجتذب اليونان السياح من جميع أنحاء العالم بسبب معالمها التاريخية الرائعة وشواطئها الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة. 

فهناك الكثير من الأماكن السياحية المدهشة في اليونان، وفي هذا المقال سنستعرض أبرزها:

أثينا: 

أثينا

عاصمة اليونان ومنطقة سياحية مميزة بفضل تراثها التاريخي الغني والمباني الأثرية مثل الأكروبوليس الشهيرة ومعبد بارثينون.

سانتوريني: 

سانتوريني

جزيرة ساحرة في جنوب اليونان مشهورة بمناظرها الخلابة وشواطئها الرملية السوداء.

ميكونوس: 

ميكونوس

جزيرة جميلة تتميز بشواطئها البكر وأزقتها الضيقة والمنازل البيضاء الجميلة.

كريت:

كريت

 أكبر جزر اليونان ومنطقة سياحية شهيرة بفضل مناظرها الطبيعية الرائعة وشواطئها الرملية الجميلة.

ديلفي: 

ديلفي

موقع أثري مهم في اليونان يتميز بالمعبد الأسطوري لأبولو ومسرح ديلفي الأثري.

رودس: 

رودس

جزيرة رائعة في البحر الأيوني، تشتهر بقلعة رودس الأثرية وشواطئها الجميلة.

كورفو: 

كورفو

جزيرة ساحرة في البحر الأيوني، تتميز بشواطئها الرملية الذهبية ومناظرها الطبيعية الخلابة.

زاكينثوس: 

زاكينثوس

جزيرة رائعة في البحر الأيوني تشتهر بشواطئها الرملية الذهبية ومناظرها.

اليونان أماكن سياحية الحضارة الإغريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

الأهلي ضد الهلال.. الشناوي ينقذ الأحمر ويتصدى لركلة جزاء

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

موضوعات متعلقة

مسن يتجنب دفع غرامة كبيرة بعد إعادته كتابا استعاره منذ 58 عاما

مهرجان الصيد الجليدي.. أغرب احتفال يحضره آلاف السياح بكوريا الجنوبية |شاهد

بـ7 آلاف لعبة نارية .. شاهد كيف احتفلت سيدني بالعام الجديد 2023

إيلون ماسك يتجسس على المواطنين والشركات عبر تويتر | تفاصيل

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يتقدم على نوتنجهام فورست بهدف في الدوري الإنجليزي

إنفوجراف.. قناة السويس تحقق ارقام قياسية خلال يناير 2023

فوز معتاد في المقبرة وتستمر العقدة.. تعليق الهلال السوداني علي هزيمة الأهلي

معجزة إلهية .. لحظة خروج شخص من تحت الأنقاض بعد 296 ساعة

يزيد من التوترات.. أول تعليق لـ البيت الأبيض بشأن صاروخ كوريا العابر للقارات

علي حساب دينك.. أحمد كريمة يحرج معدة برنامج شهير|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر من سنها … نادية الجندي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

معجزة جديدة.. إنقاذ أب وابنه من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد 11يوما

مهلبية البرتقال بالجزر.. بأقل وأسهل الخطوات

فستان جرئ… ميريام فارس تتألق بإطلالة أنيقة.. شاهد

فيديو

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ