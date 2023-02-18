عوض تاج الدين يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس ماربورج

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، المواطنين بشأن فيروس ماربورج.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر قناة الحدث اليوم : "ماربورج مرض قديم وليس جديدا، مضيفا: “الأمراض الفيروسية منتشرة بكثرة وهناك المئات منها بأنواع مختلفة”.

وأوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية،:"عاوز اطمئن المواطنين فيه فيروسات داخل مصر ولكن جميعها تمت السيطرة عليها والوضع لا يدعو للقلق.

وأكد مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية،:" لم نسجل آية إصابة بفيروس ماربورج أو الإيبولا حتي الآن ونتمني ميكونش موجود خالص.





وتحدث الدكتور، عن تفاصيل ماتردد عن فيروس انفلونزا الطيور وحقيقة دخوله مصر.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر قناة الحدث اليوم، :"لدينا حالة من الترقب الشديد لهذا الفيروس ونتابع بشكل مستمر حالة الطوارئ التي تشهدها دول العالم بسبب انفلونزا الطيور.