عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوض تاج الدين يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس ماربورج

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

طمأن الدكتور  محمد عوض تاج الدين مستشار  الرئيس للشئون الصحية والوقائية، المواطنين بشأن فيروس ماربورج.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر قناة الحدث اليوم : "ماربورج مرض قديم وليس جديدا، مضيفا: “الأمراض الفيروسية منتشرة بكثرة وهناك المئات منها بأنواع مختلفة”.

وأوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية،:"عاوز اطمئن المواطنين فيه فيروسات داخل مصر ولكن جميعها تمت السيطرة عليها والوضع لا يدعو للقلق.

وأكد مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية،:" لم نسجل آية إصابة بفيروس ماربورج أو الإيبولا حتي الآن ونتمني ميكونش موجود خالص.

 

وتحدث الدكتور، عن تفاصيل ماتردد عن فيروس انفلونزا الطيور وحقيقة دخوله مصر.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن والمذاع عبر قناة الحدث اليوم، :"لدينا حالة من الترقب الشديد لهذا الفيروس ونتابع بشكل مستمر حالة الطوارئ التي تشهدها دول العالم بسبب انفلونزا الطيور.

انفلونزا الطيور حالة الطوارئ فيروسات محمد عوض تاج الدين عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية فيروس انفلونزا الطيور فيروس ماربورج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

ترشيحاتنا

أنا لسه آنسة بعد سنة بحالها| زوجة للقاضي: عرفت حقيقة مرضه الوراثي

حرف واحد في القرآن يرد على المشككين في رحلة الإسراء.. تعرف عليه

عوض تاج الدين يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس ماربورج

عبد الفتاح البرهان: الجيش السوداني لا يعادي أحدا ونحتاج توافق الجميع

هلع في باريس|رجل يتخلص من حياته وسط الجماهير بمنطقة لاديفونس التجارية.. شاهد

أحمد موسى : لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية ضخمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها المحار .. أطعمة خارقة لحماية الجسم من الزكام

بعد عملية تكميم معدة .. أحدث ظهور لـ محمد فؤاد | شاهد

تباين ردود الأفعال على هزيمة الأهلي من الهلال السوداني

الجواز ماغيروش| رجل تيلاندي يثير الجدل بوشم عقد زواجه على ذراعه

فيديو

فيديو تمثيلي كاذب|القبض على تيك توكرشهير بعد بثه مقطعاً مرعباً من مشرحة حلوان

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ