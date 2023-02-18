تطور عاجل في قضية قيد لاعبي الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، ينتظر قرار لجنة التظلمات من أجل حسم قضية قيد ثلاثي الزمالك الجديد.

قرار القيد غدًا

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "من المقرر أن تصدر لجنة التظلمات قرارها غدٍ، والقرار بدون رجعة ولن يكون هناك استئناف على القرار".

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم قيد لاعبي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى لجنة الإنضباط بعدما تلقى ردا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصف فيه الأزمة بأنها شأن داخلي.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"ورد الرد الخاص بالاستفسار عن موضوع قيد لاعبي الزمالك في فترة القيد الشتوية، وجاء الرد بانه موضوع محلي وعلي الاتحاد مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي للإجراءات الضرورية للقيد قبل غلق الباب".

وأضاف: "بناء علي الطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات ، جاري إحالة الموضوع الي اللجنة برئاسة المستشار عادل الشوربجي للفحص والرد".

الاتحاد المصري كان قد رفض قيد لاعبي الزمالك المنضمين للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، بالإضافة لمحمد شبانة لاعب الزمالك العائد من إعارة لسموحة، وأحمد بلحاج لاعب أسوان، وذلك بسبب عدم سداد النادي لمديونيته لدى اتحاد الكرة.