عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور عاجل في قضية قيد لاعبي الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، ينتظر قرار لجنة التظلمات من أجل حسم قضية قيد ثلاثي الزمالك الجديد.

قرار القيد غدًا

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "من المقرر أن تصدر لجنة التظلمات قرارها غدٍ، والقرار بدون رجعة ولن يكون هناك استئناف على القرار".

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم قيد لاعبي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى لجنة الإنضباط بعدما تلقى ردا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصف فيه الأزمة بأنها شأن داخلي.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  :"ورد الرد الخاص بالاستفسار عن موضوع قيد لاعبي الزمالك في فترة القيد الشتوية، وجاء الرد بانه موضوع محلي وعلي الاتحاد مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي للإجراءات الضرورية للقيد قبل غلق الباب".

وأضاف: "بناء علي الطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات ، جاري إحالة الموضوع الي اللجنة برئاسة المستشار عادل الشوربجي للفحص والرد".

 الاتحاد المصري كان قد رفض قيد لاعبي الزمالك المنضمين للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، بالإضافة لمحمد شبانة لاعب الزمالك العائد من إعارة لسموحة، وأحمد بلحاج لاعب أسوان، وذلك بسبب عدم سداد النادي لمديونيته لدى اتحاد الكرة.

الزمالك الإعلامي أمير هشام فيفا الاتحاد المصري لكرة القدم الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 18 اليوم 19-2--2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

إطارات السيارات تتحول إلى مجسمات فنية رائعة .. صور

بدون فلتر .. صور من قريب تكشف عمليات تجميل أحلام في وجهها

عبد المنصف يوجه نصيحة خاصة لـ الشناوي بعد خطأ مباراة الهلال

بره القايمة | تعليق مثير من كريم حسن شحاتة بسبب أداء الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التذكرة بـ 20 جنيه .. ازدهار مشروع سينما الشعب بالمحافظات

تنهي حياتك .. جمال شعبان يحذر من تناول المشروبات الغازية يوميًا

تصيبك بالفطريات والتهابات جلدية .. ملابس لا ترتديها مرتين دون غسلها

«القاتل المقنّع»|منها حرقة المعدة.. تعرف على الأعراض المبكرة لسرطان المبيض

فيديو

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ