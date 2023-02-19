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القرش: دخول الذرة والصويا بالزراعة التعاقدية يفيد في إنتاج الزيوت ويوفر الأعلاف

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن جهود الدولة في الارتقاء بالملف الزراعي والمزارعين، بعد توجيهات الرئيس السيسي في التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية وإدخال محاصيل جديدة لتقليل المستورد منها وتحديد سعر ضمان للمزارع عبر تلك المنظومة بما يشجعه على زراعة تلك المحاصيل ويحميه من التقلبات السعرية.

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وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "بالفعل بدأنا في منظومة الزراعة التعاقدية وهناك محاصيل دخلت للمنظومة ولكن التوجه الآن إدخال محاصيل أخرى مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس لزراعة كميات أكبر من تلك المحاصيل وتقليل الفاتورة الاستيرادية".

 

وأضاف: "منظومة الزراعات التعاقدية تطبق في المحاصيل السكرية "البنجر والقصب" بالإضافة إلى القمح، والتوجه الآن  التوسع في المحاصيل الثلاثة.
 

وحول النظر في سعر توريد الأرز في الموسم القادم، قال: “الموسم انتهى، وأكيد هيكون في الموسم الجديد نظرة في الحافز السعري وفقاً للمتغيرات”.
 

وأتم :"الزراعة التعاقدية مميزة ودخول الذرة وفول الصويا لهذه المنظومة يفيد في إنتاج الزيوت وتوفير احتياجات التجار من الأعلاف”.

القمح الزراعة الرئيس السيسي وزارة الزراعة توجيهات الرئيس محمد القرش

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