متحدث الزراعة: أسعار الاعلاف بدأت في الانخفاض منذ الإفراجات الأخيرة .. فيديو

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود الفترة الأخيرة لحل أزمة الدواجن فوز ملاحظة انخفاض الامدادات الخاصة بالذرة والفول الصويا، مضيفا: "محتاجين يكون في رؤية من التجار والموزعين لاتخاذ الاجراءات اللازمة عشان نوفر السلع".

وأشار الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم يعملون على إتاحة المزيد من الاعلاف وعملوا لجنة للتأكد من وصول الأعلاف إلى التجار، مؤكدا أن أسعار الاعلاف بدأت في الانخفاض منذ الافراجات الأخيرة.

وتابع: "هناك لجان تتابع الأسعار في السوق وفي ضبطيات بتحصل وتوجهنا للزراعة التعاقدية لتحفيز المزارع على زراعة الذرة والفول الصويا، واتحدد سعر ضمان استرشادي وسنبدأ زراعة الذرة الموسم الصيفي المقبل، حيث سنبدأ الموسم الصيفي المقبل في زراعة الاعلاف لتجنب أزمة استيرادها.

واستكمل: "الدولة اتخذت عدد من الاجراءات لزيادة المعروض من الاعلاف في الاسواق وسعر الكتكوت ارتفع بسبب الاقبال على تربية الدواجن كما نتتبع مسار الاعلاف منذ الافراج عنها وحتى وصولها للمنتجين، ورئيس الوزراء وجه بفتح اسواق لبيع الدواجن بأسعار مناسبة للمواطنين"، مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفير الدواجن بأسعار أقل من السوق لإجبار التجار على تخفيض الاسعار.