لاعب الزمالك السابق: الأهلي كان يستحق الخسارة من الهلال 3-0

قال وائل القباني مدافع نادي الزمالك السابق، إن النادي الأهلي كان يلعب بطريقة غريبة أمام الهلال السوداني، وقدم أداء سئ لم يتوقعه أي شخص.

وأضاف القباني خلال تواجده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا يمكن أن نتحدث عن إجهاد للاعبي الأهلي، خاصةً أنه يملك قائمة ولاعبين على أعلى مستوى ويمكنه الموازنة، ولكن وجود 9 لاعبين في غير حالتهم، هذا ليس إجهاد وكان على كولر التعامل مع هذا الأمر وإجراء تبديلات سريعة".

واختتم وائل القباني: "الأهلي لم يصنع أي فرصة سوى كرة حسين الشحات، وبعدها الفريق لم يظهر في أي لقطة، والهلال السوداني سيطر على زمام الأمور، وكان بإمكانه الفوز 3-0 والأهلي كان يستحق الخسارة".