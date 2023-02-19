دون المستوى.. تعليق صادم من أمير عزمي على صفقات الزمالك

أعرب أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لنادي السكة الحديد عن استيائه من تعادل القلعة البيضاء عصر أول أمس الجمعة بدون أهداف، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغاري الليبية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وقال مجاهد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" :

الزمالك فرط في فوز كان بالإمكان أمام المريخ السوداني ، فالفريق المضيف لم يشكل أي خطورة حقيقية حول مرمى محمد عواد حارس العرين الأبيض ، كما أن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم القلعة البيضاء أهدر فرص مؤكدة للتسجيل بغرابة شديدة ".

وأضاف : " صفقات الزمالك هذا الموسم دون المستوى ولم تستطع تعويض اللاعبين الراحلين عن الفريق ، مثل المغربي أشرف بن شرقي ، وطارق حامد و محمود علاء ، وأخيراً إمام عاشور الذي رحل إلى صفوف ميتييلاند الدنماركي ".

وتابع : " مواجهة الترجي التونسي صعبة للغاية ، خاصًة أنها مباراة خارج الأرض في ملعب رادس ، والفريق التونسي في أفضل حالاته وحقق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام المريخ السوداني و شباب بلوزداد ويتربع على صدارة المجموعة الرابعة ".