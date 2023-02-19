صدام مصري مثير بين فيوتشر وبيراميدز في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.. اليوم

يحل بيراميدز ضيفًا على فيوتشر في صدام مصري مثير، في السادسة من مساء اليوم الأحد على استاد السلام، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.

وكان بيراميدز قد تعادل بالجولة الأولى بالمجموعة الثالثة على ملعبه مع الجيش الملكي المغربي 2-2، فيما تعادل فيوتشر خارج دياره مع كارا التوجولي 1-1.

ويسعى فيوتشر لتحقيق الفوز الأول بدور المجموعات على ملعبه بقيادة مدربه علي ماهر، في المقابل يتسلح بيراميدز بقدرات مدربه باتشيكو ونجومه عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومصطفى فتحي.

ويرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الكحلي الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون الأصفر كاملا.

وتم كذلك الاتفاق على أن يتحرك الفريقان لملعب اللقاء قبل ساعتين، والوصول إلى استاد السلام قبل ساعة ونصف على أقصى تقدير مع تسليم تشكيل كل فريق بمجرد الوصول إلى المنسق العام للقاء.