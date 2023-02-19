روسيا ترفض اتهامات أمريكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

رفضت روسيا، الاتهامات الأمريكية لموسكو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، عن السفير الروسي في الولايات المتحدة قوله إن واشنطن تحاول تبرير أفعالها في تأجيج الأزمة في أوكرانيا باتهام روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قالت أمس السبت إن إدارة بايدن خلصت رسميًا إلى أن روسيا ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" خلال غزوها لأوكرانيا الذي استمر قرابة العام.

وقال السفير أناتولي أنتونوف في بيان على منصة تليجرام التابعة للسفارة الروسية "نعتبر هذه التلميحات محاولة غير مسبوقة لشيطنة روسيا في إطار الحرب الهجينة التي شنت ضدنا".

وأضاف “ليس هناك شك في أن الغرض من مثل هذه الهجمات من قبل واشنطن هو تبرير أفعالها لتأجيج الأزمة الأوكرانية”.